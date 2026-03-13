快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

若中東運輸瓶頸延長，天然氣補貨航程與保險成本將推升企業邊際成本，並透過電力端傳導至製造業與民生；短線建議提高現金比重、降低槓桿，迴避對油價敏感度高或受運能壅塞影響較大的族群，如航空、貨櫃航運等，以控管淨部位與波動風險。同時，維持對情境的機動應對，若緊張情勢快速降溫，市場有機會出現估值修復型反彈；若僵持拉長，需持續關注能源與運輸價格對通膨、利率與企業獲利的二次影響。

投資建議

AI基礎建設資本開支仍在擴張，帶動供應鏈的營收與現金流轉化，建議聚焦基本面能見度高、受油氣與運價變動影響相對小的產業鏈。目前優先看好三大類，第一，半導體／先進封裝，如高階製程、CoWoS／先進封裝載板、關鍵設備與材料；第二，資料中心關鍵零組件，如電源管理、散熱、伺服器組裝／機殼、連接器；第三，高速傳輸與光通訊，如800G／1.6T光模組、矽光、CPO相關鏈等，以承接運算需求與頻寬升級動能。

此外，隨著先進製程與封裝複雜度提升，半導體測試（ATE）與相關測試治具、探針卡、介面材料亦被視為必備環節，受惠於AI晶片規格快速提升與量產需求增加，成為看好的核心受益族群之一。

在防禦配置上，可適度納入電網、重電與資安等結構性題材。產業選股應以「獲利確定性、現金流改善、估值合理」為原則，逢震盪分批布局、以中長期持有為主，避免短線追高與事件驅動的情緒交易。

電源管理 基礎建設 半導體

延伸閱讀

聯邦投信：多重資產配置 掌握日本長期機會

中東戰火難撼半導體霸權 歷史經驗：這兩大關鍵成護體

中東戰火延燒、油價蠢動！AI 供應鏈長線買點浮現

AI 評價回到吸引力區間 聚焦「規格升級 × 現金流轉化」三大供應鏈

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。