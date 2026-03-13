快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

豐祥2025年 EPS 12.25元 震旦行3.87元

經濟日報／ 記者陳昱翔陳昱翔／台北報導

豐祥-KY（5288）昨（12）日公布2025年財報，去年營收68億元，年減6.5%，稅後純益8.4億元，年減26.3%，每股純益12.25元。董事會通過擬配發現金股利6.5元，以昨日收盤價139.5元概算，現金殖利率達4.6%。

豐祥2024年規劃進軍散熱產品等應用。預計上半年開始小量出貨，下半年逐漸放量，2027年效益將更顯著，成為公司新的成長動能。

豐祥另一個成長較快的領域是休閒車輛零組件，包括沙灘車、吉普車與重型機車。目前通路庫存已大致消化，今年預計營收占比達45%，2027年則有望突破50%，成長動能主要來自美國Honda和哈雷。

震旦行（2373）昨（12）日公告去年度稅後純益8.71億元，年減9.1%，每股純益3.87元，並將配發現金股利3.7元，若以昨日收盤價55.1元計算，殖利率達6.72%，並將於6月17日召開股東會，通過財報與配息政策

震旦行指出，去年整體營收及獲利較前一年度下滑，主要係受全球經濟與貿易環境變化、地緣 政治風險升高，以及大陸市場景氣持續疲弱等因素影響，衝擊本公司大陸事業。

震旦行去年認列震旦電信投資損失近1億元，進而影響整體經營績效；若排除業外投資損失的 因素，震旦行2025年獲利實際上仍有成長。

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

