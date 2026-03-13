豐祥2025年 EPS 12.25元 震旦行3.87元

豐祥-KY（5288）昨（12）日公布2025年財報，去年營收68億元，年減6.5%，稅後純益8.4億元，年減26.3%，每股純益12.25元。董事會通過擬配發現金股利6.5元，以昨日收盤價139.5元概算，現金殖利率達4.6%。

豐祥2024年規劃進軍散熱產品等應用。預計上半年開始小量出貨，下半年逐漸放量，2027年效益將更顯著，成為公司新的成長動能。

豐祥另一個成長較快的領域是休閒車輛零組件，包括沙灘車、吉普車與重型機車。目前通路庫存已大致消化，今年預計營收占比達45%，2027年則有望突破50%，成長動能主要來自美國Honda和哈雷。

震旦行（2373）昨（12）日公告去年度稅後純益8.71億元，年減9.1%，每股純益3.87元，並將配發現金股利3.7元，若以昨日收盤價55.1元計算，殖利率達6.72%，並將於6月17日召開股東會，通過財報與配息政策

震旦行指出，去年整體營收及獲利較前一年度下滑，主要係受全球經濟與貿易環境變化、地緣 政治風險升高，以及大陸市場景氣持續疲弱等因素影響，衝擊本公司大陸事業。

震旦行去年認列震旦電信投資損失近1億元，進而影響整體經營績效；若排除業外投資損失的 因素，震旦行2025年獲利實際上仍有成長。