奇鋐目標價 喊到2,300

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

奇鋐去年每股稅後純益（EPS）達49.17元創歷史新高，多家內外資陸續調高目標價。大摩及Refinitiv統計，100%法人給予「優於大盤」或「買進」評等，完全沒有中性或「劣於大盤」評等。

大摩指出，奇鋐去年第4季毛利率及營業利益率分別季增0.3個百分點與0.2個百分點，達26.4%與21%，主要受惠伺服器出貨增加。今年營收可望逐季成長，今年GPU營收可望超過AI伺服器營收的50%，明年ASIC營收則可能超越GPU。

大摩指出，奇鋐計畫將水冷板月產能從20萬組擴大至100萬組，分歧管從每月1,000個單位增加至7,000個單位，機箱則從40萬單位擴大至60萬單位。擴產計畫積極，加上今年資本支出將達150億元、明年更增加到170億元，都顯示能見度延長與訂單強勁成長。

大摩將今年奇鋐預估EPS調高5%到82.63元，2027年的預估EPS調高4%到104.86元，更首度預估2028年EPS為135.5元；依據奇鋐今年的預估獲利，給予28倍本益比，目標價隨之調高。

在基本情境，大摩基於三大利多，給予奇鋐2,300元目標價。這三大利多為伺服器升級與市占提升將推動伺服器業務營收成長、在輝達伺服器機櫃與ASIC AI伺服器的冷板模組供應具主導地位、2026年的營收與毛利率將逐季成長。

在樂觀情境，大摩給予奇鋐的本益比拉高到39倍，目標價跟著提升到3,217元，基於三大利多：資料中心的散熱設計升級速度快於預期（包括伺服器與交換器設計）、5G網路部署動能加速、產品組合改善有助於利潤率擴張。

但在悲觀情境，大摩給予奇鋐的本益比降低到17倍，目標價跟著調降到1,383元，以反映資料中心的散熱設計升級速度不如預期、5G網路部署動能減緩、產品組合惡化造成利潤率降低。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

（經濟會員內容不上線） 奇鋐、新應材 認購靚

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

