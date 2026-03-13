聽新聞
PCB 供應鏈出運 燿華搭順風車
PCB大廠燿華（2367）董事長張元銘昨（12）日表示，去年AI產業發展快速，PCB產業明顯受惠。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。
張元銘身兼台灣電路板協會（TPCA）理事長，昨日出席TCPA年會與標竿論壇。
他表示，2025年台灣PCB製造業產值達9,152億元，年增近12%；加上材料、設備等上游供應鏈，整體產業規模達1.38兆元，創歷史新高。展望今年，整體PCB產業鏈海內外總產值預估將達1.5兆。
張元銘點名，除了AI伺服器持續帶動高階板需求外，低軌衛星是今年到明年值得關注的重要題材。
近期市場持續傳出SpaceX等衛星通訊公司規劃上市與募資，SpaceX執行長馬斯克也提出多項發展計畫，未來預計將發射大量衛星，相關產業鏈效應預料將持續發酵，頻寬需求提升也將進一步推升產能成長。
