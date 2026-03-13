PCB 供應鏈出運 燿華搭順風車

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

PCB大廠燿華（2367）董事長張元銘昨（12）日表示，去年AI產業發展快速，PCB產業明顯受惠。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

張元銘身兼台灣電路板協會（TPCA）理事長，昨日出席TCPA年會與標竿論壇。

他表示，2025年台灣PCB製造業產值達9,152億元，年增近12%；加上材料、設備等上游供應鏈，整體產業規模達1.38兆元，創歷史新高。展望今年，整體PCB產業鏈海內外總產值預估將達1.5兆。

張元銘點名，除了AI伺服器持續帶動高階板需求外，低軌衛星是今年到明年值得關注的重要題材。

近期市場持續傳出SpaceX等衛星通訊公司規劃上市與募資，SpaceX執行長馬斯克也提出多項發展計畫，未來預計將發射大量衛星，相關產業鏈效應預料將持續發酵，頻寬需求提升也將進一步推升產能成長。

董事長 馬斯克 伺服器

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

