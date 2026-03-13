聽新聞
0:00 / 0:00
臻鼎2025年 EPS 6.91元 配息3.45元
臻鼎（4958）昨（12）日公布2025年財報，營收1,825.22億元，創歷年新高，年成長6.3%，續蟬聯全球第一大 PCB製造廠；稅後淨利106.05億元，年減19%，歸屬母公司淨利67.91億元，年減26%。去年受到匯率波動、所得稅費用以及折舊等因素干擾，每股純益6.91元。
董事會擬配發去年現金股利3.45元，以昨日股價171.5元計算，現金殖利率約2%。
臻鼎說明，2025年營運仍穩健成長。四大應用中，行動通訊、伺服器/光通訊以及IC載板營收皆創新高，AI相關產品營收占比提升至近70%。去年毛利率與營業利益率同步提升，受惠高階AI產品占比提高。
臻鼎董事長沈慶芳表示，AI相關產品營收占比提升至近70%。2025 年毛利率為19.8%，營業利益率為 7.6%，皆分別較前一年提高 0.9 個百分點，主要受惠高階 AI 產品占比提高，產品組合優化效益顯現，整體獲利結構持續強化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。