臻鼎2025年 EPS 6.91元 配息3.45元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

臻鼎（4958）昨（12）日公布2025年財報，營收1,825.22億元，創歷年新高，年成長6.3%，續蟬聯全球第一大 PCB製造廠；稅後淨利106.05億元，年減19%，歸屬母公司淨利67.91億元，年減26%。去年受到匯率波動、所得稅費用以及折舊等因素干擾，每股純益6.91元。

董事會擬配發去年現金股利3.45元，以昨日股價171.5元計算，現金殖利率約2%。

臻鼎說明，2025年營運仍穩健成長。四大應用中，行動通訊、伺服器/光通訊以及IC載板營收皆創新高，AI相關產品營收占比提升至近70%。去年毛利率與營業利益率同步提升，受惠高階AI產品占比提高。

臻鼎董事長沈慶芳表示，AI相關產品營收占比提升至近70%。2025 年毛利率為19.8%，營業利益率為 7.6%，皆分別較前一年提高 0.9 個百分點，主要受惠高階 AI 產品占比提高，產品組合優化效益顯現，整體獲利結構持續強化。

毛利率 行動通訊 現金股利

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

