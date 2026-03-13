廣宇2026年看增兩位數

廣宇（2328）昨（12）日舉行法說會，今年衝刺人工智慧（AI）伺服器與機器人。AI伺服器第2季可以看到營收明顯成長，機器人今年也將小幅貢獻營收，今年整體業績將兩位數成長，預期2027年機器人對營收貢獻將更為顯著。

廣宇董事長李光曜表示，機器人在2026年還是初期，目前中國大陸機器人出貨量也不到4萬台，2027年下半年以後將大幅成長，主要是因為屆時AI會更成熟，電池也能提供足夠電力，目標是2030年拿下全球機器人5%市占率。

AI伺服器方面，廣宇總經理蔡明峰表示，憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，建立境外產能替代方案，成為爭取客戶訂單優勢。此業務將為公司帶來穩定獲利與現金流，支應未來投資與併購所需，預期第2季將看到伺服器營收明顯上升。

廣宇2025年產品占營收比重，分別為消費性電子55%、車用16%、AI與機器人1%、工控13%、通訊15%。

廣宇將以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，縮短獲利曲線。