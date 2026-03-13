快訊

廣宇2026年看增兩位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

廣宇（2328）昨（12）日舉行法說會，今年衝刺人工智慧（AI）伺服器與機器人。AI伺服器第2季可以看到營收明顯成長，機器人今年也將小幅貢獻營收，今年整體業績將兩位數成長，預期2027年機器人對營收貢獻將更為顯著。

廣宇董事長李光曜表示，機器人在2026年還是初期，目前中國大陸機器人出貨量也不到4萬台，2027年下半年以後將大幅成長，主要是因為屆時AI會更成熟，電池也能提供足夠電力，目標是2030年拿下全球機器人5%市占率。

AI伺服器方面，廣宇總經理蔡明峰表示，憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，建立境外產能替代方案，成為爭取客戶訂單優勢。此業務將為公司帶來穩定獲利與現金流，支應未來投資與併購所需，預期第2季將看到伺服器營收明顯上升。

廣宇2025年產品占營收比重，分別為消費性電子55%、車用16%、AI與機器人1%、工控13%、通訊15%。

廣宇將以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，縮短獲利曲線。

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

