嘉澤2026年營收拚成長15%

嘉澤（3533）昨（12）日舉行法說會，業務副總蔡明叡表示，今年業績可望成長15％，逐季增長，主要成長動能來自伺服器、車用，以及工業與醫療等產品，毛利率目標維持去年水準。

嘉澤2025年第4季產品應用營收占比，伺服器占43.67%、筆電10.41%、桌機22.40%、策略客戶7.42%、車用8.67%、工業與醫療2.69%、嘉基4.74%。

展望2026年，他表示，伺服器產業約成長15%到20%，嘉澤的伺服器部門可以成長30%，延續去年30%的成長，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。加上車用，以及工業與醫療部門將分別成長15%，推升今年整體業績成長。伺服器部門的訂單能見度，去年是四到六周，目前已經看到12周到四個月。

他預估，今年來自CSP的伺服器出貨量將成長30％到50%，品牌客戶（戴爾與聯想等）將成長15％到20%，記憶體缺貨限制出貨量成長，整體伺服器出貨量成長15%到20%。

在筆電產品部門，整體產業下滑5%到10%，但嘉澤將成長5%以內。整體桌機產業今年將衰退5%到10%，嘉澤成長5%以內，策略客戶部門則可以成長6%到7%。

蔡明叡說，今年第1季是谷底，業績將低於去年第4季，3月營收略低於1月，第2季營收開始上揚，較第1季高個位數成長，主要是沒有假期因素，加上需求上升；新產品開始推出，將使下半年優於上半年。

近期油價與銅金塑膠等原物料都在上漲，帶來成本壓力。蔡明叡表示，過去每季都會對客戶小幅降價，現在不降價，且要與客戶談漲價，希望毛利率維持去年水準。