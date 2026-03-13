快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉澤2026年營收拚成長15%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
嘉澤董事長朱德祥。記者吳凱中／攝影
嘉澤董事長朱德祥。記者吳凱中／攝影

嘉澤（3533）昨（12）日舉行法說會，業務副總蔡明叡表示，今年業績可望成長15％，逐季增長，主要成長動能來自伺服器、車用，以及工業與醫療等產品，毛利率目標維持去年水準。

嘉澤2025年第4季產品應用營收占比，伺服器占43.67%、筆電10.41%、桌機22.40%、策略客戶7.42%、車用8.67%、工業與醫療2.69%、嘉基4.74%。

展望2026年，他表示，伺服器產業約成長15%到20%，嘉澤的伺服器部門可以成長30%，延續去年30%的成長，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。加上車用，以及工業與醫療部門將分別成長15%，推升今年整體業績成長。伺服器部門的訂單能見度，去年是四到六周，目前已經看到12周到四個月。

他預估，今年來自CSP的伺服器出貨量將成長30％到50%，品牌客戶（戴爾與聯想等）將成長15％到20%，記憶體缺貨限制出貨量成長，整體伺服器出貨量成長15%到20%。

在筆電產品部門，整體產業下滑5%到10%，但嘉澤將成長5%以內。整體桌機產業今年將衰退5%到10%，嘉澤成長5%以內，策略客戶部門則可以成長6%到7%。

蔡明叡說，今年第1季是谷底，業績將低於去年第4季，3月營收略低於1月，第2季營收開始上揚，較第1季高個位數成長，主要是沒有假期因素，加上需求上升；新產品開始推出，將使下半年優於上半年。

近期油價與銅金塑膠等原物料都在上漲，帶來成本壓力。蔡明叡表示，過去每季都會對客戶小幅降價，現在不降價，且要與客戶談漲價，希望毛利率維持去年水準。

業績 聯想 客戶

延伸閱讀

技嘉2025年EPS達18.2元歷史次高 今年成長不亞於去年

廣宇法說／衝刺機器人與AI伺服器 今年業績兩位數成長

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。