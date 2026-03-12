士電去年獲利創新高每股賺6.27元 擬配息5元

士林電機今天公布2025年財報，去年歸屬母公司業主獲利新台幣約32.68億元，年增8%，續創歷史新高，每股基本純益6.27元。士電董事會今天決議擬盈餘分配現金股利每股5元，將於6月17日股東會上討論。

士電去年合併營收371.78億元，年增6%，創歷史新高，去年合併毛利率20.9%，是2010年以來高點，去年代表本業的營業利益42.99億元，營益率11.56%，均改寫歷史新猷。

展望今年營運，士電先前表示，訂單能見度看到2029年甚至2030年，第1季營運有機會創單季新高。

在人工智慧（AI）資料中心應用布局，士電指出，持續在台灣和北美市場擴展重電設備，其中北美市場規劃每年業績成長幅度15%至20%，目標到2033年較2025年基準業績倍增。