大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

奇鋐2025年每股稅後純益（EPS）達49.17元創歷史新高，大摩將今年奇鋐的預估EPS調高5%到82.63元，2027年的預估EPS調高4%到104.86元，更首度預估2028年EPS為135.5元；依據奇鋐2026年的預估獲利，給予28倍的本益比，目標價隨之調高。

大摩指出，奇鋐去年第4季毛利率及營業利益率分別季增 0.3 個百分點與 0.2 個百分點，達到26.4%與21%，主要受惠於伺服器出貨增加所帶來的有利產品組合。今年營收可望逐季成長，今年GPU營收可望超過AI伺服器營收的50%，明年ASIC 營收則可能超越GPU。

大摩指出，奇鋐擴產計畫積極，加上今年資本支出將達150億元、明年更增加到170億元，都顯示能見度延長與訂單強勁成長，在基本情境給予奇鋐2,300元的目標價。

在樂觀情境，大摩給予奇鋐的本益比拉高到39倍，目標價跟著提升到3,217元，基於三大利多：資料中心的散熱設計升級速度快於預期（包括伺服器與交換器設計）、5G 網路部署動能加速、產品組合改善有助於利潤率擴張。

但在悲觀情境，大摩給予奇鋐的本益比降低到17倍，目標價跟著調降到1,383元，以反映資料中心的散熱設計升級速度不如預期、5G 網路部署動能減緩、產品組合惡化造成利潤率降低。