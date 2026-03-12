快訊

技嘉2025年EPS達18.2元歷史次高 今年成長不亞於去年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）今（12）日公布2025年稅後純益121.89億元，年增24.5%，創歷史次高．2025年每股稅後純益（EPS）為18.20元，優於2024年EPS為15.03元。技嘉表示，客戶需求強勁，持續樂觀看待AI伺服器的成長，預期2026年業績成長幅度不亞於2025年。

技嘉2025年第4季稅後純益29.68億元，季減2.8%，年增3.1%，2025年第4季EPS為4.43元，2025年第3季EPS為4.56元，2024年第4季EPS為4.42元。

技嘉2025年毛利率10.44% 2024年 毛利率為10.59% 年減0.15個百分比， 考量2025年5月新台幣匯率特殊劇烈變動影響，影響2025/3-2025/7月份毛利率，因此，毛利率仍然相當穩健。

技嘉強調，2026年持續樂觀成長，算力已經是「剛需」， 雲端與地端都有強烈需求，2025年技嘉三大產品線包括主機板、顯示卡、伺服器都穩健成長，且市場占有率攀升，隨著企業加速AI布建，AI算力需求龐大，技嘉身為極少數產品線齊全，能夠全線覆蓋雲端到地端，企業及個人用戶端的公司，2026年將在原本客戶基礎之上， 以及在新客戶及新專案之上，可望持續增加貢獻度

資本支出方面，技嘉2025年資本支出11.21億元，主要為擴增AI伺服器產能廠房，以及機器設備，2026年除了持續擴增AI伺服器相關產能之外 還計畫新購置辦公大樓及建構自有AI算力，資本支出金額預計20到25億元。

針對記憶體缺貨，技嘉表示，短期內對於出貨排程及出貨數量有些許影響，但是技嘉透過與上下供應鏈夥伴合作靈活調度相關資源，營收及獲利仍然可望穩健成長。

為因應各國法令要求及在地化需求彈性及韌性並重 技嘉持續擴增產能並優化全球製造據點產能配置 快速滿足客戶需求。

