嘉澤法說／衝刺伺服器 今年營收將成長15%

嘉澤（3533）今（12）日舉行法說會，業務副總蔡明叡表示，今年業績可望成長15％，逐季增長，主要成長動能來自伺服器、車用，以及工業與醫療等產品，至於今年毛利率目標維持去年水準。

嘉澤2025年第4季產品應用營收占比，伺服器占43.67%、筆電10.41%、桌機22.40%、策略客戶7.42%、車用8.67%、工業與醫療2.69%、嘉基4.74%。

針對2026年展望，他表示，整體伺服器產業可望成長15%到20%，嘉澤的伺服器部門可以成長30%，延續去年也是30%的成長，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。加上車用，以及工業與醫療部門將分別成長15%，推升該公司今年整體業績可望成長15%。

他強調，伺服器部門的能見度，去年是四到六周，目前已經看到12周到四個月了。

他預估，今年來自CSP的伺服器出貨量將成長30％到50%，品牌伺服器客戶（例如戴爾與聯想等）將成長15％到20%，因為零組件尤其是記憶體缺貨，限制了出貨量成長，使得整體伺服器出貨量將成長15%到20%。

至於在筆電產品部門，他說，整體產業下滑5%到10%，嘉澤將成長5%以內。整體桌機產業今年將衰退5%到10%，嘉澤成長5%以內。策略客戶部門則可以成長6%到7%。

他說，今年業績走勢，第1季是谷底，業績將低於去年第4季，3月營收略低於1月，第2季營收開始上揚，將較第1季高個位數成長，主要是沒有假期的影響，需求上升，至於下半年優於上半年，因為新產品開始推出。

針對毛利率展望？他說，油價上漲，銅金塑膠等原物料都在上漲，導致經營壓力，目前的做法是，過去每季都會小幅降價，現在不降價了，而且還要與客戶談漲價，希望毛利率維持去年水準，因為產品組合轉佳。

資本支出方面，他說，會較去年增長，主要是擴張越南廠，應客戶要求，越南廠目前約70％生產伺服器相關產品，30%生產PC與車用等產品。預估今年越南占整體產能的20%到25%。