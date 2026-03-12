快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉澤法說／衝刺伺服器 今年營收將成長15%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉澤（3533）今（12）日舉行法說會，業務副總蔡明叡表示，今年業績可望成長15％，逐季增長，主要成長動能來自伺服器、車用，以及工業與醫療等產品，至於今年毛利率目標維持去年水準。

嘉澤2025年第4季產品應用營收占比，伺服器占43.67%、筆電10.41%、桌機22.40%、策略客戶7.42%、車用8.67%、工業與醫療2.69%、嘉基4.74%。

針對2026年展望，他表示，整體伺服器產業可望成長15%到20%，嘉澤的伺服器部門可以成長30%，延續去年也是30%的成長，出貨產品包括CPU插槽（Socket）、纜線、SOCAMM與快接頭（QD）等。加上車用，以及工業與醫療部門將分別成長15%，推升該公司今年整體業績可望成長15%。

他強調，伺服器部門的能見度，去年是四到六周，目前已經看到12周到四個月了。

他預估，今年來自CSP的伺服器出貨量將成長30％到50%，品牌伺服器客戶（例如戴爾與聯想等）將成長15％到20%，因為零組件尤其是記憶體缺貨，限制了出貨量成長，使得整體伺服器出貨量將成長15%到20%。

至於在筆電產品部門，他說，整體產業下滑5%到10%，嘉澤將成長5%以內。整體桌機產業今年將衰退5%到10%，嘉澤成長5%以內。策略客戶部門則可以成長6%到7%。

他說，今年業績走勢，第1季是谷底，業績將低於去年第4季，3月營收略低於1月，第2季營收開始上揚，將較第1季高個位數成長，主要是沒有假期的影響，需求上升，至於下半年優於上半年，因為新產品開始推出。

針對毛利率展望？他說，油價上漲，銅金塑膠等原物料都在上漲，導致經營壓力，目前的做法是，過去每季都會小幅降價，現在不降價了，而且還要與客戶談漲價，希望毛利率維持去年水準，因為產品組合轉佳。

資本支出方面，他說，會較去年增長，主要是擴張越南廠，應客戶要求，越南廠目前約70％生產伺服器相關產品，30%生產PC與車用等產品。預估今年越南占整體產能的20%到25%。

聯想 業績 客戶

延伸閱讀

廣宇法說／衝刺機器人與AI伺服器 今年業績兩位數成長

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

佳世達強攻AI伺服器

相關新聞

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。