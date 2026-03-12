廣宇法說／衝刺機器人與AI伺服器 今年業績兩位數成長

廣宇（2328）今（12）日舉行法說會，今年將衝刺人工智慧（AI）伺服器與機器人，其中，AI伺服器第2季可以看到營收明顯成長，至於機器人今年也將小幅貢獻營收，今年整體業績將兩位數成長，預期2027年機器人對營收貢獻將更為顯著。

廣宇董事長李光曜表示，機器人在2026年還是初期階段，目前中國大陸機器人出貨量也不到4萬台，希望2026年機器人可以貢獻一點營收，2027年下半年以後將大幅成長，主要是因為屆時AI會更成熟，同時，電池也能提供足夠電力，目標是2030年要拿下全球機器人5%市占率。

至於AI伺服器方面，廣宇總經理蔡明峰表示，憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，並藉此打造中國大陸境外之產能替代方案，成為爭取客戶訂單的核心優勢。此業務將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。預期第2季將看到伺服器營收明顯上升。

廣宇2025年產品占營收比重，分別為消費性電子55%、車用16%、AI與機器人1%、工控13%、通訊15%。

針對AFM（無軛軸向磁通電機）的落地布局，廣宇說，將以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，藉此縮短獲利曲線。產品將由工業應用起手，預估2026年下半年便能有營收貢獻，將高毛利的AFM產品線迅速轉變為利潤貢獻者，自主支應機器人產品開發，並進而提升該公司整體獲利率。

廣宇指出，將持續以「3S (延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年全球機器人市佔率突破5%，供應機器人整體成本結構中25-50%的零組件，並且讓機器人、AI伺服器與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。