快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

廣宇法說／衝刺機器人與AI伺服器 今年業績兩位數成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

廣宇（2328）今（12）日舉行法說會，今年將衝刺人工智慧（AI）伺服器與機器人，其中，AI伺服器第2季可以看到營收明顯成長，至於機器人今年也將小幅貢獻營收，今年整體業績將兩位數成長，預期2027年機器人對營收貢獻將更為顯著。

廣宇董事長李光曜表示，機器人在2026年還是初期階段，目前中國大陸機器人出貨量也不到4萬台，希望2026年機器人可以貢獻一點營收，2027年下半年以後將大幅成長，主要是因為屆時AI會更成熟，同時，電池也能提供足夠電力，目標是2030年要拿下全球機器人5%市占率。

至於AI伺服器方面，廣宇總經理蔡明峰表示，憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，並藉此打造中國大陸境外之產能替代方案，成為爭取客戶訂單的核心優勢。此業務將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。預期第2季將看到伺服器營收明顯上升。

廣宇2025年產品占營收比重，分別為消費性電子55%、車用16%、AI與機器人1%、工控13%、通訊15%。

針對AFM（無軛軸向磁通電機）的落地布局，廣宇說，將以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，藉此縮短獲利曲線。產品將由工業應用起手，預估2026年下半年便能有營收貢獻，將高毛利的AFM產品線迅速轉變為利潤貢獻者，自主支應機器人產品開發，並進而提升該公司整體獲利率。

廣宇指出，將持續以「3S (延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年全球機器人市佔率突破5%，供應機器人整體成本結構中25-50%的零組件，並且讓機器人、AI伺服器與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

人工智慧 營收 機器人

延伸閱讀

AI基礎帶來高速成長需求 臻鼎未來兩年資本支出上修至逾千億元

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿：AI智慧機器人業績看佳 留意油價資源排擠

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

相關新聞

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。