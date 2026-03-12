緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創公告去年全年財報，合併營收為2.19兆元、年成長108.4％，平均毛利率達6.1％、年減約1.9個百分點，稅後淨利274.08億元、年增57.1％，創下歷史新高，每股純益9.04元。緯創預計將配發現金股利5.5元，配發率約為六成，以緯創12日收盤價132.5元計算，現金殖利率約達4.15％。

另外，緯創表示，為保留本公司未來一年之財務彈性，擬於普通股不超過 2.5億股之額度內，視市場狀況及本公司需求，以私募或公開募集方式，辦理現金增資或發行海外存託憑證。緯創預計將在5月29日召開股東常會，屆時將會針對去年財報、盈餘分派、現金增資或海外存託憑證等相關案討論。

且因應AI相關業務擴增，緯創也宣布，預計將不超過18.17億元投資案，用於台灣新竹廠區建物改良及取得機器設備，至於在北美布局上，緯創將會擴大在墨西哥的AI伺服器新產能，並將以不超過3,290萬美元（約合新台幣10.45億元）取得機器設備。