快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創公告去年全年財報，合併營收為2.19兆元、年成長108.4％，平均毛利率達6.1％、年減約1.9個百分點，稅後淨利274.08億元、年增57.1％，創下歷史新高，每股純益9.04元。緯創預計將配發現金股利5.5元，配發率約為六成，以緯創12日收盤價132.5元計算，現金殖利率約達4.15％。

另外，緯創表示，為保留本公司未來一年之財務彈性，擬於普通股不超過 2.5億股之額度內，視市場狀況及本公司需求，以私募或公開募集方式，辦理現金增資或發行海外存託憑證。緯創預計將在5月29日召開股東常會，屆時將會針對去年財報、盈餘分派、現金增資或海外存託憑證等相關案討論。

且因應AI相關業務擴增，緯創也宣布，預計將不超過18.17億元投資案，用於台灣新竹廠區建物改良及取得機器設備，至於在北美布局上，緯創將會擴大在墨西哥的AI伺服器新產能，並將以不超過3,290萬美元（約合新台幣10.45億元）取得機器設備。

墨西哥 財報 現金股利

延伸閱讀

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

兆豐金法說會／總經理張傳章：股利將比去年高 以現金為主

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

互盛財報／去年每股賺3.05元 配發現金股利2.7元

相關新聞

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。