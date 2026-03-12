台灣大推AI語音辨識模型 今年相關營收估增3倍

電信業者台灣大哥大與長問科技合作，今天共同發表國內首款支援中、台、英、客語混合辨識的最新ASR（自動語音辨識）模型myVoca，將推動今年相關營收成長3倍。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸出席AI語音模型發表會說，為推動ASR技術在產業落地，台灣大將號召資服業者、系統整合商及硬體設備商等夥伴共築ASR生態系，目前逾30家橫跨政府、醫療、金融、交通、零售、製造等領域夥伴響應，預計今年營收規模將成長3倍，深耕金融、醫療、製造及智慧政府等應用場景。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，myVoca實測在算力效能、精準度與辨識速度，皆超越OpenAI Whisper-large-v3模型。台灣大將通用語料擴增，有效提升辨識準度、啟動特定產業的語料蒐集與建置，並執行語料清洗、分類、標註，以及音檔品質與資料體檢；長問科技則專注於ASR模型架構設計、訓練流程與演算法調整。

蔡祈岩指出，透過雙方合作，myVoca所需算力僅需1/8，硬體成本降低88%，經客製化調教後，模型正確率最高可達97%；同時實現辨識速度零時差，開口1秒內即可完成即時轉錄。

蔡祈岩強調，myVoca證明模型落地的差距不在於規模大小，而是在於產業語料是否精準到位。藉由打造可規模化的基礎能力，台灣大正讓ASR技術成為企業創造價值的核心引擎。