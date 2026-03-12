快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大推AI語音辨識模型 今年相關營收估增3倍

中央社／ 台北12日電

電信業者台灣大哥大與長問科技合作，今天共同發表國內首款支援中、台、英、客語混合辨識的最新ASR（自動語音辨識）模型myVoca，將推動今年相關營收成長3倍。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸出席AI語音模型發表會說，為推動ASR技術在產業落地，台灣大將號召資服業者、系統整合商及硬體設備商等夥伴共築ASR生態系，目前逾30家橫跨政府、醫療、金融、交通、零售、製造等領域夥伴響應，預計今年營收規模將成長3倍，深耕金融、醫療、製造及智慧政府等應用場景。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，myVoca實測在算力效能、精準度與辨識速度，皆超越OpenAI Whisper-large-v3模型。台灣大將通用語料擴增，有效提升辨識準度、啟動特定產業的語料蒐集與建置，並執行語料清洗、分類、標註，以及音檔品質與資料體檢；長問科技則專注於ASR模型架構設計、訓練流程與演算法調整。

蔡祈岩指出，透過雙方合作，myVoca所需算力僅需1/8，硬體成本降低88%，經客製化調教後，模型正確率最高可達97%；同時實現辨識速度零時差，開口1秒內即可完成即時轉錄。

蔡祈岩強調，myVoca證明模型落地的差距不在於規模大小，而是在於產業語料是否精準到位。藉由打造可規模化的基礎能力，台灣大正讓ASR技術成為企業創造價值的核心引擎。

營收 模型

延伸閱讀

台灣AI新創APMIC完成700萬美元A輪融資 AIPO領投、趨勢科技共同投資

工研院：AI重塑通訊生態　智慧終端與衛星整合成趨勢

相關新聞

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。