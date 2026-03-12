緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

此外，董事會通過以下議案，首先是董事會決議114年股利分派，每股配發現金股利5.5元。同時為保留本公司未來一年之財務彈性，擬於普通股不超過 250,000 仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，以私募或公開募集方式，辦理現金增資或發行海外存託憑證。

而為因應AI相關業務擴增，緯創擬新增不超過新台幣18.17億元之投資，進行新竹廠區之建築物改良及取得機器設備。海外的部分，100%持股之子公司Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation擬於不超過美金3,290萬元額度內取得機器設備，以擴大墨西哥的AI伺服器製造產能。

最後，緯創擬訂於5月29日於福華國際文教會館卓越堂召開本公司115年股東常會。