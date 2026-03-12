快訊

震旦行配發現金股利3.7元 殖利率6.72%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

震旦行（2373）今日召開董事會通過2025年財務報告，其中2025年第四季稅後淨利新台幣（下同）2.45億元，每股盈餘1.09元；累計全年稅後淨利8.71億，每股盈餘3.87元。同時會中也決議通過配發現金股利每股3.7元，若以3月12日收盤價每股55.1元計算，震旦行現金殖利率約6.72%。震旦行今年度股東常會將於6月17日召開。

2025年震旦行整體營收及獲利較前一年度下滑，主要係受全球經濟與貿易環境變化、地緣 政治風險升高，以及大陸市場景氣持續疲弱等因素影響，衝擊本公司大陸事業，除此之外，本公司認列震旦電信投資損失近1億元，進而影響整體經營績效；若排除業外投資損失的 因素，本公司2025年獲利仍有成長。面對市場逆風，震旦行持續強化本業經營、優化營運 結構，並落實降本增效，以降低外部環境波動帶來的影響。

展望2026年，儘管景氣仍不確定，震旦行將審慎看待後續營運發展，並持續精實組織、優化經營內涵，以因應各種外部挑戰。近年企業對數位轉型以及ESG低碳轉型的需求持續擴大，震旦行將持續聚焦辦公本業市場，將ESG永續理念融入經營流程與商業模式中，並強化 大數據、AI人工智慧、IoT物聯網等數位科技應用，提升服務能力，協助顧客數位轉型， 打造環保、健康、智能、高效的辦公環境，持續提升整體競爭力，累積中長期成長基礎。

人工智慧 現金股利 震旦行

相關新聞

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

中環下午6點舉行重大訊息說明會 說明現金減資退還股款

中環（2323）12日下午6點舉行重大訊息說明會，財務長陳君煒說明辦理現金減資退還股款事宜。

大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

