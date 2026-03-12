快訊

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

中環表示，AI與高效能運算帶動資料儲存需求快速成長，SSD 與 Flash 市場持續擴大，產業整合亦加速。中環結合旗下國際品牌Verbatim，由光儲存媒體拓展至 Flash 與 SSD 產品，強化儲存產品布局。隨著產品結構優化與全球通路優勢發揮，營運動能持續提升，Verbatim 的 Flash 產品營收占比已由114年的32%提升至115年前兩個月的43%，轉型成效逐步顯現。

展望今年，中環指出，在Verbatim品牌事業持續推出各項新產品下，Flash儲存產品與電子周邊產品兩大產品線成長動能可望延續，整體營收成長可望較去年成長。

在營運表現持續提升下，中環董事會同時通過去年盈餘分派及現金減資案，擬每股配發0.2元現金股利，並辦理10%現金減資，每股退還股東1元現金，股東每股合計可領回1.2元。減資後股本由新台幣108.93億元減少為新台幣98.04億元。

中環表示，公司透過配息與現金減資雙軌回饋股東，不僅共享營運成果，也有助於提升股東權益報酬率（ROE），並優化資本結構與資金運用效率，持續強化長期成長動能。

營收 股東 中環

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

中環下午6點舉行重大訊息說明會 說明現金減資退還股款

中環（2323）12日下午6點舉行重大訊息說明會，財務長陳君煒說明辦理現金減資退還股款事宜。

大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

