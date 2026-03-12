中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

中環表示，AI與高效能運算帶動資料儲存需求快速成長，SSD 與 Flash 市場持續擴大，產業整合亦加速。中環結合旗下國際品牌Verbatim，由光儲存媒體拓展至 Flash 與 SSD 產品，強化儲存產品布局。隨著產品結構優化與全球通路優勢發揮，營運動能持續提升，Verbatim 的 Flash 產品營收占比已由114年的32%提升至115年前兩個月的43%，轉型成效逐步顯現。

展望今年，中環指出，在Verbatim品牌事業持續推出各項新產品下，Flash儲存產品與電子周邊產品兩大產品線成長動能可望延續，整體營收成長可望較去年成長。

在營運表現持續提升下，中環董事會同時通過去年盈餘分派及現金減資案，擬每股配發0.2元現金股利，並辦理10%現金減資，每股退還股東1元現金，股東每股合計可領回1.2元。減資後股本由新台幣108.93億元減少為新台幣98.04億元。

中環表示，公司透過配息與現金減資雙軌回饋股東，不僅共享營運成果，也有助於提升股東權益報酬率（ROE），並優化資本結構與資金運用效率，持續強化長期成長動能。