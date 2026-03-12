快訊

景碩：今年業績看2位數成長 ABF載板需求強續擴產

中央社／ 台北12日電

IC載板廠景碩今天預期，今年業績可較2025年明顯成長兩位數百分比，持續受惠高階人工智慧（AI）伺服器晶片對ABF載板需求強勁，到2027年持續擴充ABF載板產能，BT載板受惠記憶體應用需求，但需觀察消費電子終端產品景氣市況。

景碩下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，景碩預期今年業績可成長兩位數百分比，毛利率有機會逐季提升，需持續觀察國際原物料價格變動等成本因素。

在ABF載板，景碩指出，今年持續受惠高階人工智慧伺服器晶片相關ABF載板拉貨動能提高，景碩今年至2027年陸續有擴產規劃，因應AI產業需求趨勢。

法人評估，景碩今年在ABF載板業績目標年成長3成，預期到明年，在ABF載板產能可擴充25%，預估今年在ABF載板產能利用率可超過9成，有助整體毛利率表現。

BT載板方面，景碩指出，主要受惠記憶體應用需求，不過需觀察包括個人電腦、筆記型電腦智慧型手機等終端消費電子應用景氣市況，目前在BT載板未有擴產規劃。法人評估，景碩今年BT載板業績目標成長15%。

在原材料布局，景碩表示，關鍵材料短缺仍有挑戰，積極爭取最佳化原材料分配，也會與客戶溝通，適時反映成本因素，景碩持續多角化經營並守住基本盤產品線。

觀察AI產業景氣，景碩指出，全球主要雲端服務供應商（CSP）並未調降資本支出，AI產業沒有泡沫化跡象，對於今年和2027年AI產業發展相對樂觀。

相關新聞

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

中環下午6點舉行重大訊息說明會 說明現金減資退還股款

中環（2323）12日下午6點舉行重大訊息說明會，財務長陳君煒說明辦理現金減資退還股款事宜。

大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

宏碁財報／2025年EPS達1​.26元 擬配現金股利1.3元

品牌大廠宏碁（2353）12日公告2025年第4季及全年財報。第4季合併營收為743.59億元，年增12.6%；毛利為85.94億元，年增23.6%， 毛利率11.6%；營業淨利18.66億元，年增82.3% ，營業淨利率2.5%；稅後淨利10.70億元，單季EPS為0.36元。

