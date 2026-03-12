亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

亞力表示，去年台電銷貨創同期新高，在台電強韌電網計畫加速下，預期今年可望持續創高，此外，由於晶圓半導體大廠檢查需求，較去年也有兩位數的成長，加上公司配合多年的美國國際記憶體大廠，國內外均有新的建廠訂單，今年半導體相關訂單出貨確定可以維持高檔。

亞力表示，目前在手訂單維持百億元，訂單能見度可達3年，除了台電、半導體產業海內外擴建新廠訂單外，亞力在軌道工程上也有斬獲，近期與日本信號團隊得標「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」共48.56億元訂單，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA），除台北、富岡雙主站外，包含了152個車站與26個變電所，另包括新舊CTC系統的切換，涵蓋了全島164個車站。

法人表示，AI資料中心建置還在萌芽階段，預期將會推升變壓器及GIS需求，海外市場方面，美國及新加坡的半導體建廠也將持續推升亞力的外銷營收比重，未來營運可望持續維持成長態勢。

展望未來，亞力表示，相當看好AI資料中心帶動IDC機房商機，公司提供IDC變電所的GIS與變壓器，已累積豐富經驗，AI高算力推升龐大的電力需求，將帶來另一波成長動能。