大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

值得一提的是，大山獲得台灣冷氣領導品牌和泰大金（DAIKIN）認可，雙方並建立合作關係，成為其官方推薦品牌。大山表示，公司深耕市場逾一甲子，過去長期專注製造、低調經營，近年則逐步加強品牌推廣，未來也會進一步強化品牌競爭力。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，目前手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，大山表示，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。業外投資則以穩健型金融股為主，呼應公司穩定成長與永續經營理念。

線纜本業上，大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單維持50～60億元，接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

此外，大山近期已於台中市政中心精華地段購入店面，繼幾年前設立桃園營業所就近服務北部客戶後，今年亦將於台中成立辦公室，持續優化客戶結構、強化營收多元性，並在此同時持續爭取台電高壓訂單。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。