大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

值得一提的是，大山獲得台灣冷氣領導品牌和泰大金（DAIKIN）認可，雙方並建立合作關係，成為其官方推薦品牌。大山表示，公司深耕市場逾一甲子，過去長期專注製造、低調經營，近年則逐步加強品牌推廣，未來也會進一步強化品牌競爭力。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，目前手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，大山表示，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。業外投資則以穩健型金融股為主，呼應公司穩定成長與永續經營理念。

線纜本業上，大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單維持50～60億元，接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

此外，大山近期已於台中市政中心精華地段購入店面，繼幾年前設立桃園營業所就近服務北部客戶後，今年亦將於台中成立辦公室，持續優化客戶結構、強化營收多元性，並在此同時持續爭取台電高壓訂單。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。

台電 地緣政治 台中

相關新聞

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

漢唐財報／去年獲利創史上新高、EPS 48.08元

無塵室機電大廠漢唐（2404）董事會12日通過去年財報，交出創歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元；EPS達48.08元。

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

亞力（1514）12日公告，2025年稅後純益8.93億元，年增11.49％，每股稅後純益（EPS）3.3元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，以今日收盤價113.5元計算，現金殖利率1.7％。另，亞力預計於6月11日召開股東會。

中環下午6點舉行重大訊息說明會 說明現金減資退還股款

中環（2323）12日下午6點舉行重大訊息說明會，財務長陳君煒說明辦理現金減資退還股款事宜。

大山（1615）12日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股稅後純益（EPS）4.81元，獲利創下歷史新高。大山表示，去年整體獲利表現穩健，獲利來源仍以本業貢獻為絕大多數，主要受惠於產品組合持續優化。

