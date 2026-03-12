宏碁財報／2025年 EPS 達1​.26元 擬配現金股利1.3元

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

2026-03-12 16:13