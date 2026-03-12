聽新聞
宏碁財報／2025年 EPS 達1.26元 擬配現金股利1.3元
品牌大廠宏碁（2353）12日公告2025年第4季及全年財報。第4季合併營收為743.59億元，年增12.6%；毛利為85.94億元，年增23.6%， 毛利率11.6%；營業淨利18.66億元，年增82.3% ，營業淨利率2.5%；稅後淨利10.70億元，單季EPS為0.36元。
宏碁2025年全年合併營收為2,756.28億元，年增4.1%；毛利為299.90億元，年增7.1% ，毛利率為10.9％；營業淨利為51.44億元，年增5.5%，營業淨利率為1.9%；稅後淨利37.80億元，全年EPS達1.26元。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續展現動能，於2025年底合計有16家掛牌交易子公司。非電腦及顯示器業務在2025年合計貢獻32.2%營收，於營業淨利上表現更加強勁。
宏碁董事會今日通過決議，發放現金股利每股新台幣1.3元，除息基準日為6月26日、發放日為7月16日。
