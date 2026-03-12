快訊

宏碁財報／2025年 EPS 達1​.26元 擬配現金股利1.3元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

品牌大廠宏碁（2353）12日公告2025年第4季及全年財報。第4季合併營收為743.59億元，年增12.6%；毛利為85.94億元，年增23.6%， 毛利率11.6%；營業淨利18.66億元，年增82.3% ，營業淨利率2.5%；稅後淨利10.70億元，單季EPS為0.36元。

宏碁2025年全年合併營收為2,756.28億元，年增4.1%；毛利為299.90億元，年增7.1% ，毛利率為10.9％；營業淨利為51.44億元，年增5.5%，營業淨利率為1.9%；稅後淨利37.80億元，全年EPS達1.26元。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續展現動能，於2025年底合計有16家掛牌交易子公司。非電腦及顯示器業務在2025年合計貢獻32.2%營收，於營業淨利上表現更加強勁。

宏碁董事會今日通過決議，發放現金股利每股新台幣1.3元，除息基準日為6月26日、發放日為7月16日。

毛利率 營收 現金股利

南寶財報／2025年全年稅後純益24.41億元、寫歷史次高 每股配息18元

藍天2025年 EPS 2.05元 每股配發現金股利2元

保瑞2025年EPS 23.9元 擬配息10元

宏致財報／2025年EPS 4.35元、優於2024年 今年AI占比要達40%

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

