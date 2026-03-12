快訊

矽力：下半年業績可望優於上半年 8吋產能吃緊

中央社／ 新竹12日電

電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，2026年營運展望謹慎樂觀，預期下半年業績可望優於上半年，有機會回到長期成長軌跡，年增幅度達2至3成。目前8吋晶圓代工產能吃緊，將有助加速12吋產品放量。

矽力-KY今天舉行線上法人說明會，陳偉說，觀察目前市況，不僅供應端比起3個月前更緊張，產能越來越緊，客戶產品也變多，急單增加不少。

陳偉表示，目前中國8吋晶圓代工產能吃緊，若報價上漲，應有助加速12吋產品放量，對營運具正面效益。矽力目前掌握的12吋產能是8吋產能的3倍，足以支應未來2至3年營運成長需求。對於電源管理晶片產品價格持謹慎樂觀看法，預期有可能向上提升。

他指出，今年營運展望謹慎樂觀，雖然近期中東緊張局勢可能造成部分需求波動，不過，下半年在新客戶、新產品及市占率提升效應下，業績應可比上半年好，有機會回到長期成長軌跡，年增率達2至3成。

陳偉說，今年成長動能主要來自汽車和資料中心領域。其中，汽車方面，中國客戶是主要驅動力，預期汽車產品營收占總營收比重將接近20%；明年日本、韓國、歐洲及美國客戶可望增加，將更均衡發展。

至於第4代製程進展，陳偉表示，目前良率技術問題已逐步解決，預期對毛利率有負面影響的問題可望於今年全數解決，至今年第4代產品營收比重將逾20%。

宏碁財報／2025年 EPS 達1​.26元 擬配現金股利1.3元

品牌大廠宏碁（2353）12日公告2025年第4季及全年財報。第4季合併營收為743.59億元，年增12.6%；毛利為85.94億元，年增23.6%， 毛利率11.6%；營業淨利18.66億元，年增82.3% ，營業淨利率2.5%；稅後淨利10.70億元，單季EPS為0.36元。

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

