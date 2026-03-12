矽力：下半年業績可望優於上半年 8吋產能吃緊

電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，2026年營運展望謹慎樂觀，預期下半年業績可望優於上半年，有機會回到長期成長軌跡，年增幅度達2至3成。目前8吋晶圓代工產能吃緊，將有助加速12吋產品放量。

矽力-KY今天舉行線上法人說明會，陳偉說，觀察目前市況，不僅供應端比起3個月前更緊張，產能越來越緊，客戶產品也變多，急單增加不少。

陳偉表示，目前中國8吋晶圓代工產能吃緊，若報價上漲，應有助加速12吋產品放量，對營運具正面效益。矽力目前掌握的12吋產能是8吋產能的3倍，足以支應未來2至3年營運成長需求。對於電源管理晶片產品價格持謹慎樂觀看法，預期有可能向上提升。

他指出，今年營運展望謹慎樂觀，雖然近期中東緊張局勢可能造成部分需求波動，不過，下半年在新客戶、新產品及市占率提升效應下，業績應可比上半年好，有機會回到長期成長軌跡，年增率達2至3成。

陳偉說，今年成長動能主要來自汽車和資料中心領域。其中，汽車方面，中國客戶是主要驅動力，預期汽車產品營收占總營收比重將接近20%；明年日本、韓國、歐洲及美國客戶可望增加，將更均衡發展。

至於第4代製程進展，陳偉表示，目前良率技術問題已逐步解決，預期對毛利率有負面影響的問題可望於今年全數解決，至今年第4代產品營收比重將逾20%。