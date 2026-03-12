和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

面對逐年興盛的機器人浪潮，和椿董事長程天縱12日表示，和椿的優勢在於為「需求方」服務，尤其現在中國大陸在製造的供應鏈中擁有價格優勢，台灣不應複製過去硬體代工的供應鏈競爭模式，而應專攻於強大的技術整合與附加功能開發能力，深入垂直市場的細分應用，替各行各業解決真實場域的痛點，

程天縱說，就如同馬斯克講的，將來每一個人可能會有一到三台機器人，就像現在每人擁有好幾支手機一樣，所以對機器人的未來市場相當看好，且人型機器人會是該產業的終極型態，也是公司的未來重點布局方向。

和椿副董事長張以昇說明，和椿目前有兩大成長動能，第一曲線為透過「模組設計」切入AI半導體基礎建設供應鏈；第二曲線則是「AI機器人解決方案」，將AI結合機器人，提出智慧製造、智慧物流與智慧服務三大解決方案。

在合作夥伴布局上，張以昇表示，和椿目前的技術合作與代理體系以高穩定性與高精度的日本企業為核心，如具備混裝堆垛技術的 Mujin、Panasonic、Denso 等，占比超過五成，同時納入約三成的中國大陸廠商等。

和椿三大事業部2025年全年業績比重分別為自動化零件38.1％、設備與模組50.8％、機器人及其他11.1％，其中，「設備與模組」、「機器人及其他」之事業，其受惠於AI伺服器與高階PCB擴產、半導體與電子業資本支出回溫、東南亞轉單與建廠效應等。