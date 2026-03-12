快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
和椿董事長程天縱（圖右）與和椿副董事長張以昇參加媒體餐敘。記者侯思蘋／攝影
和椿董事長程天縱（圖右）與和椿副董事長張以昇參加媒體餐敘。記者侯思蘋／攝影

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

面對逐年興盛的機器人浪潮，和椿董事長程天縱12日表示，和椿的優勢在於為「需求方」服務，尤其現在中國大陸在製造的供應鏈中擁有價格優勢，台灣不應複製過去硬體代工的供應鏈競爭模式，而應專攻於強大的技術整合與附加功能開發能力，深入垂直市場的細分應用，替各行各業解決真實場域的痛點，

程天縱說，就如同馬斯克講的，將來每一個人可能會有一到三台機器人，就像現在每人擁有好幾支手機一樣，所以對機器人的未來市場相當看好，且人型機器人會是該產業的終極型態，也是公司的未來重點布局方向。

和椿副董事長張以昇說明，和椿目前有兩大成長動能，第一曲線為透過「模組設計」切入AI半導體基礎建設供應鏈；第二曲線則是「AI機器人解決方案」，將AI結合機器人，提出智慧製造、智慧物流與智慧服務三大解決方案。

在合作夥伴布局上，張以昇表示，和椿目前的技術合作與代理體系以高穩定性與高精度的日本企業為核心，如具備混裝堆垛技術的 Mujin、Panasonic、Denso 等，占比超過五成，同時納入約三成的中國大陸廠商等。

和椿三大事業部2025年全年業績比重分別為自動化零件38.1％、設備與模組50.8％、機器人及其他11.1％，其中，「設備與模組」、「機器人及其他」之事業，其受惠於AI伺服器與高階PCB擴產、半導體與電子業資本支出回溫、東南亞轉單與建廠效應等。

供應鏈 馬斯克 半導體

延伸閱讀

和椿：AI智慧機器人業績看佳 留意油價資源排擠

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

相關新聞

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

面板股好吸金！群創開盤不到一小時爆逾百萬張巨量觸漲停 創15年高

群創（3481）挾利多吸金，外資周三買超312,709張，連二買，12日開高走高， 開盤不到一小時就爆出超過百萬張的巨量，股價一度衝達漲停33.3元，為2011年3月以來的新高價，盤中成交量及成交值都居第一名，成交值超越台積電（2330）；群創領軍下面板股齊漲，友達（2409）、彩晶（6116）也是逆勢上漲的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。