快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

虹堡2025年營收78.62億元，年增0.46%；毛利率34.91%，年增1.75個百分點；營益率8.09%，年減1.7個百分點；稅後純益4.65億元，年減33.09%，每股純益4.23元。

展望2026年營運，辛華熙表示，今年整體營運樂觀看待，預計3月營收將比去年同期微幅成長，全年來看，業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

以地區市場2026年表現來看，虹堡預期，亞太市場裡日本2025年表現不好，但預計今年會恢復成長，而東南亞市場已拿到一些標案，預計業績將呈現平盤或成長。

在美洲部分，虹堡2025年成長很多，公司已拿下不少北美大客戶，將陸續開花結果，預期2026年仍有雙位數成長；而在歐洲方面，虹堡看好2026年英國、東歐市場表現，但南歐則較為保守，整體來看，預期歐洲今年會成長。

虹堡今年2月營收3.74億元，月減32%、年減21.1%，為55個月新低；針對業績大幅下滑，辛華熙回應，除了因記憶體持續漲價，造成公司必須跟客戶重新議價，但部分客戶仍在洽商中。另一個原因則是因農曆春節影響，導致工作天數減少所致。

針對記憶體影響及應對，辛華熙回應，目前最麻煩的是，隨著記憶體持續缺貨漲價，虹堡必須跟200個客戶一一重新議價，部分客戶接受漲價，但仍有不少客戶仍在洽商中。此外，虹堡也積極跟上游記憶體廠洽商中，希望降低缺貨漲價影響。

營收 日本 客戶

延伸閱讀

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

藍天2025年 EPS 2.05元 每股配發現金股利2元

亞光湧急單 業績吃補

奇鋐財報／去年 EPS 大賺49.17元 今年營運再戰新高

相關新聞

和椿2026年營收再戰新高 機器人應用占比不斷擴大

和椿（6215）在自動化需求提升下，目前AI、半導體等設備訂單都已經看到第4季，法人預期，和椿今年營收仍可望達雙位數成長，持續挑戰新高，其中，尤以機器人業務成長幅度最為顯著。

虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

面板股好吸金！群創開盤不到一小時爆逾百萬張巨量觸漲停 創15年高

群創（3481）挾利多吸金，外資周三買超312,709張，連二買，12日開高走高， 開盤不到一小時就爆出超過百萬張的巨量，股價一度衝達漲停33.3元，為2011年3月以來的新高價，盤中成交量及成交值都居第一名，成交值超越台積電（2330）；群創領軍下面板股齊漲，友達（2409）、彩晶（6116）也是逆勢上漲的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。