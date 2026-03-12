虹堡法說會／董座為營運逆風致歉 樂觀今年業績雙位數增長

虹堡（5258）12日舉行法說會，針對股價下滑，以及近期營收表現不佳，虹堡董事長辛華熙在會上多次致歉，展望後市，虹堡預估今年日本、美洲及歐洲皆會成長，整體營運仍正面看待，「全年業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

虹堡2025年營收78.62億元，年增0.46%；毛利率34.91%，年增1.75個百分點；營益率8.09%，年減1.7個百分點；稅後純益4.65億元，年減33.09%，每股純益4.23元。

展望2026年營運，辛華熙表示，今年整體營運樂觀看待，預計3月營收將比去年同期微幅成長，全年來看，業績目標低標一成年增長，高標40-50%成長，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。

以地區市場2026年表現來看，虹堡預期，亞太市場裡日本2025年表現不好，但預計今年會恢復成長，而東南亞市場已拿到一些標案，預計業績將呈現平盤或成長。

在美洲部分，虹堡2025年成長很多，公司已拿下不少北美大客戶，將陸續開花結果，預期2026年仍有雙位數成長；而在歐洲方面，虹堡看好2026年英國、東歐市場表現，但南歐則較為保守，整體來看，預期歐洲今年會成長。

虹堡今年2月營收3.74億元，月減32%、年減21.1%，為55個月新低；針對業績大幅下滑，辛華熙回應，除了因記憶體持續漲價，造成公司必須跟客戶重新議價，但部分客戶仍在洽商中。另一個原因則是因農曆春節影響，導致工作天數減少所致。

針對記憶體影響及應對，辛華熙回應，目前最麻煩的是，隨著記憶體持續缺貨漲價，虹堡必須跟200個客戶一一重新議價，部分客戶接受漲價，但仍有不少客戶仍在洽商中。此外，虹堡也積極跟上游記憶體廠洽商中，希望降低缺貨漲價影響。