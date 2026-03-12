臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

臻鼎今日也公布2025年全年合併財務報告。2025 年營收為新台幣 1,825.22 億元，創歷年新高，並蟬聯第九年全球第一大 PCB 製造廠。年度稅後淨利為新台幣 106.05 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 67.91 億元，每股盈餘為新台幣 6.91 元。

董事長沈慶芳表示，臻鼎 2025 年營運表現維持穩健成長，全年營收年增 6.3%，再創新高。四大應用中，行動通訊、伺服器/光通訊以及 IC 載板營收皆創下新高，AI 相關產品營收占比提升至近70%。2025 年毛利率為19.8%，營業利益率為 7.6%，分別較前一年提高 0.9 個百分點，主要受惠高階 AI 產品占比提高，產品組合優化效益顯現，整體獲利結構持續強化。

展望2026年，沈慶芳指出，客戶在AI 伺服器、光通訊、IC 載板及各類AI 應用產品的高階需求持續強勁，訂單能見度與出貨動能同步提升，預期 2026 年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，標誌著未來數年加速擴張的開端。

同時，公司與關鍵客戶針對未來世代高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點並持續推進，逐步銜接後續需求。

以各產品應用而言，在 AI 伺服器方面，GPU 與 ASIC 客戶之Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品將陸續轉量產，同時持續與客戶針對未來 2-3 個世代平台的產品進行開發。光通訊方面，訂單以800G、 1.6T 高速率板為主，訂單能見度佳，預期 2026 年相關營收將年增數倍，同時客戶已開始預訂2027 年產能。此外，包含折疊手機與AI 眼鏡等多元 AI 終端應用今年新品PCB 規格亦出現明顯升級，進一步推升整體產品組合向高階應用發展。

在IC 載板方面，沈慶芳表示，2025 年臻鼎 IC 載板營收年增31.3%，今年 BT 與ABF 載板皆有明確客戶需求，預期相關營收將逐季攀升，全年 IC 載板營收增速將高於2025 年。目前公司 ABF載板最大尺寸達 158 × 158 mm，最高層數達 28 層，已達業界最前沿技術水準，足以對應新一代高算力 GPU 與ASIC 所需的大尺寸、高層數載板設計需求。截至去年 12 月，ABF 載板營收中已有約 60%以上來自 AI 算力相關產品。同時 BT 載板平均稼動率維持高檔，1H26 將於秦皇島廠區進行去瓶頸擴產。

臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上。

對此，沈慶芳表示，公司已與多家關鍵客戶就中長期 AI 相關應用需求達成具體合作共識，並在高度可視的訂單基礎下提前進行產能布局與準備。目前公司在淮安、泰國兩地合計 10 座廠房同時興建，兩大園區皆導入 AI 伺服器與光通訊相關產品產能，以多基地布局方式因應客戶對分散產地與供應鏈彈性的需求；高雄則與客戶持續推進多項新專案的開發驗證，並支援後續量產。隨各地新廠陸續加入營運貢獻行列，擴產效益將逐步轉化為成長動能，將於未來數年持續推升公司營運規模與成長表現，並支撐臻鼎邁入新一輪結構性成長階段。