群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

2026-03-12 15:17