群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能
群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。
在股利政策方面，群創董事會決議於股東會提報每股配發現金股利新台幣 1 元，其中包含以盈餘分配每股 0.5 元以及以資本公積發放每股 0.5 元。
展望未來，公司將持續加速面板業務的轉型，配合市場變化與非面板業務比重提升，持續聚焦資源於具長期成長潛力應用場域，中長期將以跨足「高毛利、高門檻」的新事業為目標佈局，將其打造成公司未來的主要成長動能。
