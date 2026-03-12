快訊

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創董事長洪進揚（左）與睿生光電董事長楊柱祥12共同出席集團法說會。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚（左）與睿生光電董事長楊柱祥12共同出席集團法說會。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

在股利政策方面，群創董事會決議於股東會提報每股配發現金股利新台幣 1 元，其中包含以盈餘分配每股 0.5 元以及以資本公積發放每股 0.5 元。

展望未來，公司將持續加速面板業務的轉型，配合市場變化與非面板業務比重提升，持續聚焦資源於具長期成長潛力應用場域，中長期將以跨足「高毛利、高門檻」的新事業為目標佈局，將其打造成公司未來的主要成長動能。

互盛財報／去年每股賺3.05元 配發現金股利2.7元

台泥營業現金流逆勢增至331億元 擬以資本公積每股配發0.8元現金

廣宇財報／2025年每股賺1.56元 雙引擎驅動2026年雙位數成長

保瑞財報／去年EPS 23.9元 通過每股配發現金股利10元

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）12日召開法說會，同時宣布最新資本支出計劃，從原先兩年600億元規畫大舉拉升逾66%，臻鼎董座沈慶芳指出，今年資本支出預計達 500 億元以上，因應客戶與市場需求增長，同時2027年也可望不低於今年，合計將約是兩年千億元以上規模的大投資，進而滿足客戶的需求與衝刺爆發成長。

群創法說會／連兩年配息1元 雙軌轉型啟動下一波成長動能

群創（3481）光電12日舉辦2026年上半年法說會說明2025年營運成果與未來展望。受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長 4.7%。在獲利表現方面，2025 年營業淨損較前一年大幅改善、連兩年全維持正獲利。公司的總股東報酬率（TSR）持續領先全球同業。

和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

面板股好吸金！群創開盤不到一小時爆逾百萬張巨量觸漲停 創15年高

群創（3481）挾利多吸金，外資周三買超312,709張，連二買，12日開高走高， 開盤不到一小時就爆出超過百萬張的巨量，股價一度衝達漲停33.3元，為2011年3月以來的新高價，盤中成交量及成交值都居第一名，成交值超越台積電（2330）；群創領軍下面板股齊漲，友達（2409）、彩晶（6116）也是逆勢上漲的表現。

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

