藍天2025年 EPS 2.05元 每股配發現金股利2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

藍天（2362）公告2025年度財報，全年合併營業收入204億元，營業毛利45.7億，毛利率22%，較去年同期上升2個百分點；營業利益16.1億元，營業利益率8%，與去年同期持平；稅後淨利11.9億元，每股盈餘2.05元，每股淨值75元。董事會通過每股配發現金2元，最近五年度股利配發年均值近2元，穩定回饋股東。

2025年第四季全球筆電市場受美國關稅政策影響，關鍵零組件成本上揚帶動市場價格戰衝擊國際市場，整體市場需求放緩。藍天筆電事業面對市場變動，以保邊際貢獻利潤率為接單策略，拉高藍海機種出貨占比，第四季出貨30萬台，藍海機種占比達62%，較前一季增加7個百分點。

綜觀全年，全球筆電市場上半年受限於RTX50系列顯卡上市時間延緩與關稅因素，下半年則因關鍵零件記憶體漲價的影響，整體出貨量增長幅度未如預期。藍天筆電事業透過優化產品組合積極布局高端市場，全年出貨139萬台、營收174億元，較前期年減50萬台，但團隊仍憑藉優異的產品創新力，在日本及德國市場實現年增逾25%的增長，也帶動全年藍海機種占比提升至62%，較去年同期增加5個百分點，日本及歐洲市場的雙位數增長，再度證明CLONE市場仍具相當深耕成長機會。筆電營運策略質量並進，更加偏向市場策略、產品力的價值導向，永續深耕高利基市場。

展望2026年，市場預期全球筆電市場仍持續面臨記憶體短缺及金屬原物料成本上升的影響，壓縮品牌利潤空間並降低定價彈性，消費需求將趨於保守。藍天將持續透過策略調整與產品組合優化，快速推出高效能且具競爭力的差異化產品提高客戶市場銷售競爭力，以降低關鍵零組件成本波動對營運的影響。

現金股利 市場

