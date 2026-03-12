和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買
和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。
和碩去年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點，主因去年第2季匯率波動，及消費性電子因終端需求減弱，導致出貨不如預期；營益率1%，年減0.1個百分點；稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益5.39元；和碩董事會通過擬配發現金股利4元。
和碩共同執行長鄭光志表示，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長10倍以上。
鄭光志指出，去年第4季起AI伺服器已展現成長動能，對今年相關業務成長深具信心，今年AI伺服器成長最多應該是輝達（NVIDIA）GB系列產品，尤其是GB300平台；和碩是輝達Vera Rubin新平台供應鏈的一員，相關樣品很快可通過驗證。
台股12日開低走低，盤中大跌655.55點，下跌至33,458.64點，和碩則是逆勢上漲，早盤以73.5元開高走高衝達漲停77.1元鎖死，漲停及市價排隊買單超過8,000張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。