和碩今年伺服器出貨有望年增10倍 股價逆勢鎖漲停逾8,000張排隊等買

和碩（4938）去年稅後純益144.03億元，每股純益5.39元，董事會通過擬配發現金股利4元，今年伺服器出貨將逐季成長，有望成長10倍以上；台股12日下跌，和碩逆勢上漲，股價開高後衝上漲停77.1元鎖死，排隊買單超過8,000張。

和碩去年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點，主因去年第2季匯率波動，及消費性電子因終端需求減弱，導致出貨不如預期；營益率1%，年減0.1個百分點；稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益5.39元；和碩董事會通過擬配發現金股利4元。

和碩共同執行長鄭光志表示，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長10倍以上。

鄭光志指出，去年第4季起AI伺服器已展現成長動能，對今年相關業務成長深具信心，今年AI伺服器成長最多應該是輝達（NVIDIA）GB系列產品，尤其是GB300平台；和碩是輝達Vera Rubin新平台供應鏈的一員，相關樣品很快可通過驗證。

台股12日開低走低，盤中大跌655.55點，下跌至33,458.64點，和碩則是逆勢上漲，早盤以73.5元開高走高衝達漲停77.1元鎖死，漲停及市價排隊買單超過8,000張。