面板股好吸金！群創開盤不到一小時爆逾百萬張巨量觸漲停 創15年高

群創（3481）挾利多吸金，外資周三買超312,709張，連二買，12日開高走高， 開盤不到一小時就爆出超過百萬張的巨量，股價一度衝達漲停33.3元，為2011年3月以來的新高價，盤中成交量及成交值都居第一名，成交值超越台積電（2330）；群創領軍下面板股齊漲，友達（2409）、彩晶（6116）也是逆勢上漲的表現。

群創12日盤中再奪台股成交量、成交值人氣王， 雙雙奪冠，早盤以31元開高，開盤後約40分鐘就衝上漲停33.3元，創15年新高價，不過盤中漲幅收斂；友達以16.75元開高，一度衝達18元，盤中漲幅逾2%；彩晶一度衝達9.91元， 盤中漲幅逾1%。

群創三大利多加持，除超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前更傳出成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，群創「以光代銅」轉型，從面板大廠擠進AI光通訊領域。

據了解，隨著輝達Vera Rubin平台全面推動「以光代銅」，既有供應鏈產能難以負荷，訂單外溢至擁有龐大組裝空間的群創竹南廠。群創成功奪下單價高達6,000至8,000美元的光纖分配盒（Shuffle Box）代工大單，利潤遠超傳統面板。

此外，群創也加入由台積電、日月光發起的矽光子產業聯盟，利用大尺寸基板技術整合光學引擎與算力晶片，並透過轉投資元澄、先發電光，以及與康寧合作光通道領域，布局AI核心。

群創轉型「含金量」是吸引市場資金的重要關鍵，在資金湧入，開盤不到2小時，成交量逾125.78萬張，高居個股成交量第一名， 成交值也擠下台積電奪冠，盤中漲幅約在4~5%以上。