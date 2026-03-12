AI 與 HPC 趨勢不變 穎崴致茂同創新天價

國際局勢變化，不過業界看待今年來自人工智慧AI與高速運算HPC應用趨勢不變，激勵股后穎崴（6515）以及量測儀器大廠致茂（2360）12日股價盤中同創新天價。

穎崴日前召開董事會拍板財報配息，去年每股稅後純益EPS達46.93元，公司擬超額配50元包含現金股息25元以及資本公積25元。另外預計6月17日召開股東會全面改選董事。

為因應AI、HPC、ASIC等相關應用持續強勁需求以及未來長期訂單動能，穎崴除了在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，更於2月租賃仁武廠區，預計於３月底進機，４月逐步量產；董事會並於日前通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預計於今年下半年動土。

2026 年被視為實體AI元年，AI從算力競賽正式進入落地與規模化應用的賽道；同時AI從機器學習、資料處理進入推論、AI agent以及Physical AI等典範轉移，除了晶片數量將帶來更高度複雜的晶片，不僅測試介面扮演角色越來越重要（More and more test insertions），且測試時間越來越長（Longer and longer testing time），在此過程中，測試量能、先進封裝都顯得更加關鍵，「穎崴半導體測試介面AI plus全方位解決方案」將成為AI世代最能滿足高階測試的解決方案。

至於致茂日前召開法人說明會，公布2025年第4季財務報告，去年全年賺逾二股本，EPS達27.7元，擬配息19.50元。該公司2025年第4季之總合併營收為新台幣86億，分別較上季增長34%，較2024年同期成長42%。稅後淨利為新台幣25億，較上季下滑50%，但較2024年同期增長73%。每股稅後純益為新台幣6.03元。

受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體 – 量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收皆再創去年營收高點。量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，1) SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、2) 先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及 3) CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

此外台積電（2330）與日月光投（3711）控擔任聯盟共同主席的SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟先前成立，聯盟成員也同步出席，穎崴和致茂等以成員代表現身。