快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

AI 與 HPC 趨勢不變 穎崴致茂同創新天價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

國際局勢變化，不過業界看待今年來自人工智慧AI與高速運算HPC應用趨勢不變，激勵股后穎崴（6515）以及量測儀器大廠致茂（2360）12日股價盤中同創新天價。

穎崴日前召開董事會拍板財報配息，去年每股稅後純益EPS達46.93元，公司擬超額配50元包含現金股息25元以及資本公積25元。另外預計6月17日召開股東會全面改選董事。

為因應AI、HPC、ASIC等相關應用持續強勁需求以及未來長期訂單動能，穎崴除了在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，更於2月租賃仁武廠區，預計於３月底進機，４月逐步量產；董事會並於日前通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預計於今年下半年動土。

2026 年被視為實體AI元年，AI從算力競賽正式進入落地與規模化應用的賽道；同時AI從機器學習、資料處理進入推論、AI agent以及Physical AI等典範轉移，除了晶片數量將帶來更高度複雜的晶片，不僅測試介面扮演角色越來越重要（More and more test insertions），且測試時間越來越長（Longer and longer testing time），在此過程中，測試量能、先進封裝都顯得更加關鍵，「穎崴半導體測試介面AI plus全方位解決方案」將成為AI世代最能滿足高階測試的解決方案。

至於致茂日前召開法人說明會，公布2025年第4季財務報告，去年全年賺逾二股本，EPS達27.7元，擬配息19.50元。該公司2025年第4季之總合併營收為新台幣86億，分別較上季增長34%，較2024年同期成長42%。稅後淨利為新台幣25億，較上季下滑50%，但較2024年同期增長73%。每股稅後純益為新台幣6.03元。

受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體 – 量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收皆再創去年營收高點。量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，1) SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、2) 先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及 3) CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

此外台積電（2330）與日月光投（3711）控擔任聯盟共同主席的SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟先前成立，聯盟成員也同步出席，穎崴和致茂等以成員代表現身。

營收 機器學習 致茂 穎崴

延伸閱讀

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

南科2025年營業額再創新高 衝向3兆元

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

相關新聞

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。