偉詮電財報佳 開盤漲半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。該公司今日開盤股價即衝高，一度漲半根停板。

法人認為，偉詮電持續有伺服器應用的散熱風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，歸屬母公司業主淨利為5.5億元，年增幅度達99.9％，每股純益為3.02元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為2.95億元，賺贏前三季總和，季增43.5％、年增2.52倍，每股純益為1.57元。

散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電兩大業務主力，該公司對於今年營運展望抱持樂觀態度，前兩月合併營收達6.96億元，年增逾三成。其近年散熱風扇馬達驅動IC業績受惠於伺服器應用拉動而快速增長，估計今年有望躍居第一大業績來源。

偉詮電昨日也公布，擬以資本公積方式，配發去年度每股現金股利2元。

母公司 現金股利 業績 偉詮電

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

奇鋐財報／去年 EPS 大賺49.17元 今年營運再戰新高

茂綸財報報喜 股價勁揚6% AI 伺服器轉型效益續發酵

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

