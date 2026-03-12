聽新聞
偉詮電財報佳 開盤漲半根停板
IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。該公司今日開盤股價即衝高，一度漲半根停板。
法人認為，偉詮電持續有伺服器應用的散熱風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。
偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，歸屬母公司業主淨利為5.5億元，年增幅度達99.9％，每股純益為3.02元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為2.95億元，賺贏前三季總和，季增43.5％、年增2.52倍，每股純益為1.57元。
散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電兩大業務主力，該公司對於今年營運展望抱持樂觀態度，前兩月合併營收達6.96億元，年增逾三成。其近年散熱風扇馬達驅動IC業績受惠於伺服器應用拉動而快速增長，估計今年有望躍居第一大業績來源。
偉詮電昨日也公布，擬以資本公積方式，配發去年度每股現金股利2元。
