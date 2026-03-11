聽新聞
奇鋐財報／去年 EPS 大賺49.17元 今年營運再戰新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組大廠奇鋐（3017）11日召開法說會，去年度受惠AI（人工智慧）水冷需求爆發，帶動全年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高；董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產五倍，訂單能見度高，營運有信心比去年更好，持續挑戰新高。

奇鋐去年度營收1,396.39億元，年增97.6%，稅後純益191.86億元，年增134.8%，每股純益49.17元，營收、獲利、每股純益均創新高；其中，去年第4季營收477.75億元，季增22.7%、年增128.5%，稅後純益66.36億元，季增24.3%、年增183.8%，每股純益16.92元，均創單季新高。

回顧去年業績表現，沈慶行表示，去年是公司業績輝煌的一年，而今年還會再持續成長，目前公司已積極展開擴產計畫，今年資本支出約150億元，明年資本支出則再擴大至170億元，藉此擴充產能，全力滿足AI客戶需求。

沈慶行透露，目前公司正與GPU大廠討論2027年的解決方案，而ASIC業務也已有重大進展，預料下半年出貨動能將顯著提升，整體AI相關水冷的市場需求估計都會比去年更加旺盛。

據悉，奇鋐去年整體營收中，以產品類別來看，散熱占比達57%，機箱占比約18%，系統與周邊占比約16%，子公司富世達占比9%；若以應用類別區分，伺服器占比最高，約達52%，內部估計今年將持續擴大。

針對未來擴產規劃，奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，擴產幅度年增五倍，而分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯出在手訂單能見度相當高。

奇鋐越南廠將在今年中起陸續加入投產行列，法人粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務佔整體營收比重擴大而持續上升，後市看好。

展望未來，沈慶行信心滿滿表示，隨著AI需求持續火熱，加上GPU、ASIC持續升級，水冷規格也正持續擴大，且需求甚至延伸至交換器、配電板等，估計今年整體營運將逐季向上，全年營運相當樂觀，有信心再次繳出亮眼成績單。

營收 奇鋐 每股純益

相關新聞

互盛財報／去年每股賺3.05元 配發現金股利2.7元

互盛（2433）11日召開董事會通過2025年財務報告，其中2025年第4季稅後淨利0.93億元，每股盈餘0.64元；累計全年稅後淨利4.4億元，每股盈餘3.05元。會中亦決議通過配發現金股利每股2.7元，若以3月11日收盤價每股46.45元計算，互盛現金殖利率約5.81%。互盛今年度股東常會將於6月16日召開。

華邦電董事會決議配發每股現金股利0.5元 預計5月4日發放

記憶體業者華邦電（2344）11日公告股利配發基準日，董事會決議配發每股現金股利0.5元，合計發放現金股利約22.5億元，除息交易日訂於3月27日，除息基準日為4月4日，現金股利預計5月4日發放。

偉詮電財報／去年EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

大摩看好GB200/300 NVL72機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

和碩財報／2025年EPS達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

