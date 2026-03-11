奇鋐財報／去年 EPS 大賺49.17元 今年營運再戰新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）11日召開法說會，去年度受惠AI（人工智慧）水冷需求爆發，帶動全年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高；董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產五倍，訂單能見度高，營運有信心比去年更好，持續挑戰新高。

奇鋐去年度營收1,396.39億元，年增97.6%，稅後純益191.86億元，年增134.8%，每股純益49.17元，營收、獲利、每股純益均創新高；其中，去年第4季營收477.75億元，季增22.7%、年增128.5%，稅後純益66.36億元，季增24.3%、年增183.8%，每股純益16.92元，均創單季新高。

回顧去年業績表現，沈慶行表示，去年是公司業績輝煌的一年，而今年還會再持續成長，目前公司已積極展開擴產計畫，今年資本支出約150億元，明年資本支出則再擴大至170億元，藉此擴充產能，全力滿足AI客戶需求。

沈慶行透露，目前公司正與GPU大廠討論2027年的解決方案，而ASIC業務也已有重大進展，預料下半年出貨動能將顯著提升，整體AI相關水冷的市場需求估計都會比去年更加旺盛。

據悉，奇鋐去年整體營收中，以產品類別來看，散熱占比達57%，機箱占比約18%，系統與周邊占比約16%，子公司富世達占比9%；若以應用類別區分，伺服器占比最高，約達52%，內部估計今年將持續擴大。

針對未來擴產規劃，奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，擴產幅度年增五倍，而分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯出在手訂單能見度相當高。

奇鋐越南廠將在今年中起陸續加入投產行列，法人粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務佔整體營收比重擴大而持續上升，後市看好。

展望未來，沈慶行信心滿滿表示，隨著AI需求持續火熱，加上GPU、ASIC持續升級，水冷規格也正持續擴大，且需求甚至延伸至交換器、配電板等，估計今年整體營運將逐季向上，全年營運相當樂觀，有信心再次繳出亮眼成績單。