互盛財報／去年每股賺3.05元 配發現金股利2.7元

互盛（2433）11日召開董事會通過2025年財務報告，其中2025年第4季稅後淨利0.93億元，每股盈餘0.64元；累計全年稅後淨利4.4億元，每股盈餘3.05元。會中亦決議通過配發現金股利每股2.7元，若以3月11日收盤價每股46.45元計算，互盛現金殖利率約5.81%。互盛今年度股東常會將於6月16日召開。

2025年互盛整體營收及獲利較前一年度下滑，主要受全球地緣政治風險升高、關稅政策及國際貿易環境波動等不確定因素影響所致。展望2026年，面對全球經貿環境仍充滿變數，互盛將以穩健財務體質為基礎，持續推動「技術深耕、業務擴展、風險控管」三大經營策略，深化AIoT人工智慧物聯網與數位化服務布局，並以彈性、客製化的一站式辦公整合服務， 滿足企業顧客在智能化、低碳化及高效率營運上的多元需求。

在事業發展布局上，互盛將聚焦「ESG淨零轉型」與「數位賦能」兩大成長動能。ESG淨零轉型方面，公司將結合@Remote物聯網技術與智能客服數位工具，推動環保可視化服務，提供Green Report環保報告書、低能耗設備及文件數位化減碳方案，協助企業朝向高效、低碳營運目標邁進。數位賦能方面，互盛將持續推動由硬體銷售延伸至SaaS雲端訂閱制與軟硬體整合服務，並強化服務平台化、行動列印、行動辦公及資安整合方案，持續提升服務附加價值與顧客黏著度。

在大陸市場方面，互盛主要經營事務機器業務，隨著當地刺激景氣政策逐步推出，市場需求可望逐步回溫，有助於運轉台數穩定累積，並持續貢獻合併營收與獲利。

展望未來，互盛將憑藉深耕辦公設備及資通訊市場逾40年的專業經驗，持續整合節能、減碳與智能辦公相關商品及服務，強化售前、售中到售後的精緻服務體系，朝「數位辦公整合服務最佳提供者」目標穩步邁進，並審慎看待後續營運發展，以穩健經營與持續創新，為顧客、股東及合作夥伴創造長期價值。