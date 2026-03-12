聽新聞
和碩2025年每股賺5.39元 派息4元
和碩（4938）昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。
和碩2025全年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點。主要因為去年第2季匯率波動，以及消費性電子因終端需求減弱，導致出貨不如預期；營益率1%，年減0.1個百分點。
和碩2025年第4季受惠三大產品線客戶拉貨需求增加，帶動營收達3,195.28億元，季增23.9%，年減2.3%；毛利率4.1%，季減0.1個百分點，年增0.5個百分點。主要受惠於資訊產品出貨顯著成長，以及消費性電子和車用產品組合較佳所致。
和碩2025年第4季營益率1.4%，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點；稅後純益52.67億元，季增15.9%、年增40.9%，每股純益為1.97元。
以產品營線營收比重來看，截至去年第4季，由於時值新iPhone出貨旺季，通訊產品（智慧手機為主）比重提升至62%，其次依序為其他業務16%、資訊產品（NB為主）15%、消費性電子7%。
此外，和碩共同執行長鄧國彥表示，2025年資本支出原本規劃3.5億美元（約新台幣111億元），實際使用4.5億美元。今年資本支出規劃3億至3.5億美元，不排除再追加，大部分將用於投資設備，包括越南、美國、墨西哥及台灣等地廠房。
