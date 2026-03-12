聽新聞
和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

和碩2025全年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點。主要因為去年第2季匯率波動，以及消費性電子因終端需求減弱，導致出貨不如預期；營益率1%，年減0.1個百分點。

和碩2025年第4季受惠三大產品線客戶拉貨需求增加，帶動營收達3,195.28億元，季增23.9%，年減2.3%；毛利率4.1%，季減0.1個百分點，年增0.5個百分點。主要受惠於資訊產品出貨顯著成長，以及消費性電子和車用產品組合較佳所致。

和碩2025年第4季營益率1.4%，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點；稅後純益52.67億元，季增15.9%、年增40.9%，每股純益為1.97元。

以產品營線營收比重來看，截至去年第4季，由於時值新iPhone出貨旺季，通訊產品（智慧手機為主）比重提升至62%，其次依序為其他業務16%、資訊產品（NB為主）15%、消費性電子7%。

此外，和碩共同執行長鄧國彥表示，2025年資本支出原本規劃3.5億美元（約新台幣111億元），實際使用4.5億美元。今年資本支出規劃3億至3.5億美元，不排除再追加，大部分將用於投資設備，包括越南、美國、墨西哥及台灣等地廠房。

現金股利 資本支出 每股純益

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

