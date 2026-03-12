啓碁2025年EPS 6.41元 宏正3.08元

網通族群近期陸續通過2025年財報及盈餘分配案，啓碁（6285）日前已公布每股純益6.41元，昨（11）日董事會通過每股配發4.3元現金股利，宏正自動科技2025年每股純益3.08元，累計每股配發3.5元現金股利，盈餘分配率破百，現金殖利率5.8%。

啓碁盈餘分配率67%，啓碁昨日股價上漲7元，收163.5元，現金殖利率2.63%。

2025年啓碁毛利率12.48%，高於2024年12.1%，營業利益37.68億元，年增1.6%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。

近年啓碁多元佈局，同時打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX供應鏈，法人預估，啓碁來自低軌衛星貢獻營收約為10%至15%，應為全台來自低軌衛星貢獻營收最大的公司，近期啓碁更在世界行動通訊大會（MWC 2026）上宣布，加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，更攜手搶進加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系。

宏正機櫃業務受惠AI機房需求，推升台灣市場專案貢獻營收持續成長，宏正2月營收4.1億元，年增10.9%，創下史上最旺2月紀錄。