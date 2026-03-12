聽新聞
啓碁2025年EPS 6.41元 宏正3.08元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群近期陸續通過2025年財報及盈餘分配案，啓碁（6285）日前已公布每股純益6.41元，昨（11）日董事會通過每股配發4.3元現金股利，宏正自動科技2025年每股純益3.08元，累計每股配發3.5元現金股利，盈餘分配率破百，現金殖利率5.8%。

啓碁盈餘分配率67%，啓碁昨日股價上漲7元，收163.5元，現金殖利率2.63%。

2025年啓碁毛利率12.48%，高於2024年12.1%，營業利益37.68億元，年增1.6%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。

近年啓碁多元佈局，同時打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX供應鏈，法人預估，啓碁來自低軌衛星貢獻營收約為10%至15%，應為全台來自低軌衛星貢獻營收最大的公司，近期啓碁更在世界行動通訊大會（MWC 2026）上宣布，加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，更攜手搶進加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系。

宏正機櫃業務受惠AI機房需求，推升台灣市場專案貢獻營收持續成長，宏正2月營收4.1億元，年增10.9%，創下史上最旺2月紀錄。

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

數字科技財報／去年每股賺13.93元 營收、營業利益和淨利創高

宏正每股配發2.5元現金股利 累計2025年盈餘分配3.5元、分配率破百

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

