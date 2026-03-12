聽新聞
勤誠接單熱 增資本支出

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）執行長陳亞男昨（11）日指出，AI發展趨勢仍在起步階段，美國雲端服務大廠（CSP）客戶訂單相當明確，今年營運可望正向看待，且由於美國德州新廠將成未來成為第二個全球營運總部，將擴大廠房設計，今年資本支出將提升到25～30億元。

勤誠昨天召開法說會，釋出上述展望。陳亞男指出，全球伺服器產業正經歷世代結構轉換，現在AI算力成為下一個十年核心，不只是AI算力增加，更是資料中心出現結構化變化，使伺服器市場未來邁向系統化機櫃合作將是趨勢。

陳亞男表示，今年不論是GPU平台升級、ASIC伺服器或AI通用型伺服器需求都有望同步提升，且今年接單能見度相當明確。她指出，全球供應鏈佈局及在地化供貨同樣是趨勢之一，勤誠美國NCT工廠已經在上個月開始試產，且順利拿下美國重量級的Tier 1客戶大單，該廠預計3月14日開幕。至於馬來西亞廠則今年第3季試產，屆時將可望緩解台灣廠區供應美國客戶的產能壓力。

不僅如此，陳亞男透露，美國德州的新廠房，將在今年第3季完成外觀設計，並在明年中完成內部設計規劃，屆時該廠不僅將為勤誠在美國的生產據點，更成為勤誠的全球第二個營運總部。由於勤誠將持續擴大在美國營運布局，因此將拉高今年資本支出到25～30億元，相較2025年的15～20億元明顯調升。

她表示，勤誠正在從機殼供應商演進到機構系統整合供應商，產品佈局從機箱直接延伸到美中CSP客戶，未來公司不僅運算機構件會持續布局，包含水冷、交換器（Switch）、網通等伺服器機構件可望擴大產品布局。

此外，外界不斷產生AI泡沫化的質疑，陳亞男認為，AI當前仍在相當早期的起步階段，沒有泡沫化的可能性。但她也指出，即便AI需求相當暢旺，沒有任何立即性風險出現，但仍需要觀察美國對於全球關稅課徵的風險、中東戰火對於能源供應、海運、空運等相關議題對供應鏈風險評估。

