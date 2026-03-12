聽新聞
偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金
IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。
法人預期，緯詮電受惠來自伺服器應用的散熱風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績有望續揚，看增雙位數成長。
偉詮電同時宣布，去年度擬以資本公積每股配發現金股利2元。
偉詮電去年合併營收35.68億元，年增15.3％，歸屬母公司業主淨利5.5億元，年增99.9％，每股純益3.02元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利2.95億元，賺贏前三季總和，季增43.5％、年增2.52倍，每股純益1.57元。
散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電兩大業務主力，該公司對於今年營運展望抱持樂觀態度。
