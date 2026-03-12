台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

其中，去年第4季稅後淨利37.4億元，季減5.8%，年增41.3%，為單季次高，每股純益10.44元。台光電表示，獲利成長動能主要受惠AI關鍵材料需求強勁，連續四季每季賺逾一個股本。

此外，台光電昨天董事會決議通過去年每股配發現金股利25元，同創新高。

展望未來，台光電強調對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長。預期今年度延續近幾年「全產全銷」態勢。

台光電強調，競爭優勢來自五方面，首先技術能力，台光電長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商。

產能規模，在產能規模方面，台光電指出，去年已完成中國黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計2027年底總產能將達945萬張。原物料掌握：因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

台光電指出，公司地緣布局亦展現策略眼光，不但有全球銷售管道，更是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。資金：隨著營收及獲利穩步攀升，台光電累積了充裕的營運資金，不僅支持積極擴充產能及持續穩定配息，也領先投入下一世代產品開發。

在AI及雲端運算帶動的成長趨勢下，台光電強調，擁有技術能力、產能規模、原物料掌握、全球銷售管道及資金五大優勢，將持續擴大營運規模，再創歷史新高。