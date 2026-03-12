聽新聞
0:00 / 0:00

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利

嘉澤結算，去年第4季稅後純益25.22億元，季增8.8%，年減13.2%，每股純益22.53元。嘉澤今（12）日將舉行法說會，說明去年財報細節並釋出展望。

法人預期，嘉澤今年營收將年增10%，下半年業績貢獻度會比較明顯，今年毛利率目標51%，略低於去年，主要是快接頭（QD）與連接線等產品毛利較低，使得毛利率小幅下滑。

法人分析，推動嘉澤今年業績增長主要動能，仍是AI伺服器對高速傳輸的需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如去年是PCIe 5，今年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，今年下半年進入DDR6。另外，策略客戶今年業績可望有中到高個位數增長。

嘉澤去年資本支出約30億元，今年估約25億元到30億元，主要用於越南廠持續擴產。據悉，嘉澤越南廠目前產能占比約7%，預期今年可提升至15%。

法人 毛利率 現金股利

延伸閱讀

嘉澤財報／2025年 EPS 為70.17元 今年恢復成長

長廣財報／2025年全年度EPS 3.11元 每股配發2.15元現金股利

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

群光2025年EPS 9.05元 發7.2元股息

相關新聞

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。