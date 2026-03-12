聽新聞
嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元
嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。
嘉澤結算，去年第4季稅後純益25.22億元，季增8.8%，年減13.2%，每股純益22.53元。嘉澤今（12）日將舉行法說會，說明去年財報細節並釋出展望。
法人預期，嘉澤今年營收將年增10%，下半年業績貢獻度會比較明顯，今年毛利率目標51%，略低於去年，主要是快接頭（QD）與連接線等產品毛利較低，使得毛利率小幅下滑。
法人分析，推動嘉澤今年業績增長主要動能，仍是AI伺服器對高速傳輸的需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如去年是PCIe 5，今年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，今年下半年進入DDR6。另外，策略客戶今年業績可望有中到高個位數增長。
嘉澤去年資本支出約30億元，今年估約25億元到30億元，主要用於越南廠持續擴產。據悉，嘉澤越南廠目前產能占比約7%，預期今年可提升至15%。
