健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

健策並公告，去年度盈餘每股擬配發現金股利22元，為歷年最高股息。

健策去年營運攻頂，主因AI需求帶動均熱片需求暢旺。據悉，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格必須同步提高，健策能夠供應高階均熱片、良率也高，因此頗受客戶青睞。

健策正積極展開新的擴產計畫，旗下大園新廠已開始動工，近期已完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組，以及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

資本支出方面，健策估去年約5億元至7億元，今年因新廠房開始動工建設，資本支出將拉高到20億元至30億元，未來新廠房全數落成後，健策接單競爭力將進一步升級。

