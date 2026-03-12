奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

奇鋐去年營收1,396.39億元，年增97.6%；稅後純益191.86億元，年增134.8%，每股純益49.17元，營收、獲利、每股純益均創新高。其中，去年第4季營收477.75億元，季增22.7%，年增128.5%；稅後純益66.36億元，季增24.3%，年增183.8%，每股純益16.92元，創單季新高。

沈慶行表示，去年是奇鋐業績輝煌的一年，今年會持續成長，已積極擴產中，估2026年資本支出約150億元，明年再擴大至170億元，全力滿足AI客戶需求。

沈慶行透露，目前正與GPU大廠討論2027年的解決方案，ASIC業務也已有重大進展，預料下半年出貨動能將顯著提升，整體AI相關水冷市場需求估計會比去年更旺。

奇鋐去年整體營收中，以產品類別來看，散熱占比達到57%，機箱約18%，系統與周邊約16%，子公司富世達9%；以應用類別區分來看，伺服器占比最高、約52%，內部估計今年將持續擴大。

針對未來擴產規劃，奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，擴產幅度年增四倍；分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯出在手訂單能見度相當高。

奇鋐越南廠將在今年中起陸續加入投產行列，法人粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因為AI伺服器水冷業務占整體營收比重擴大而持續上升，後市看好。