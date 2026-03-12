聽新聞
jpp 2025年EPS 12.05元 AI 需求熱
jpp-KY（5284）昨（11）日公布去年財報，受惠AI需求強勁，全年稅後純益6.14億元，年增115.3%，每股純益12.05元，創新高。
jpp指出，去年營運亮眼，主因AI資料中心建設需求快速擴張，美系雲端客戶近年持續加大AI基礎設施投資，推升該公司相關產品出貨維持高度成長，2025年出貨量較2024年成長近70%，隨著新的噴漆產能建置完成，整體產能擴張，可望進一步擴大今年成長態勢。
此外，jpp表示，台灣電源供應器龍頭因應去中化供應鏈趨勢，近年持續大幅擴建泰國當地子公司產能，jPP與該客戶位於同一工業區，透過即時供貨（Just-In-Time）與在地製造優勢，雙方供應鏈合作持續深化。
jpp指出，去年來自於該客戶的營收較2024年幾乎翻倍成長，目前延續去年底的成長趨勢，除既有電源機構件產品外，未來在高階伺服器與能源系統相關產品領域亦有機會持續增加合作項目。
