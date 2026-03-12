聽新聞
亞光湧急單 業績吃補

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照

亞光（3019）董事長賴以仁昨（11）日表示，本季車載及數位相機急單湧入，農曆年加班趕訂單出貨，營運表現會不錯，車載鏡頭業務2026年可期。人形機器人也已掌握日、歐、美、中等地客戶，邁入少量送樣階段。

亞光昨天召開法說會，賴以仁釋出上述訊息。

法人關注記憶體缺貨大漲價的影響，賴以仁表示，數位相機95%採用DDR3，受衝擊較小，但4K影像的數位相機只占5%，和運動相機多採用DDR4受衝擊較大，亞光主要供貨運動相機的鏡頭，去年下半年到今年前二月因DDR4缺貨，產能受影響，3月已回復正常，後續仍取決於DDR4供貨而定。

亞光去年數位相機出貨274萬台，賴以仁說，今年每月出貨量都有25萬至30萬台，有機會超越去年。

CPO相關應用方面，賴以仁說，網路交換器中，雷射光透過光纖陣列（FAU）有用到光學耦合元件，過去多採用晶圓級光學（wafer level lens)，但有精度不足的問題，這讓亞光奈米級壓印（NIL）技術的Metalens有新機會，目前正與客戶接洽中。

去年亞光車載鏡頭需求下滑，出貨量較2024年的1,099萬顆減少26%、降至773萬顆，主因電動車需求疲弱。賴以仁表示，近期車載鏡頭需求回溫，過年甚至加班趕訂單，今年車載鏡頭業務成長可期，目前主要交貨美系、歐系及日系客戶，以美系客戶成長動能最大，自動駕駛鏡頭已出貨五家客戶。

法人關注亞光菲律賓廠擴產進展，賴以仁說，菲律賓廠預計第4季量產，主要聚焦瞄隼器及測距儀兩大產品，原本緬甸的高階相機要移轉至菲廠生產，但因緬甸的關稅稅率由40%降至15%，目前移轉計畫暫緩。

因應菲廠擴產，亞光今年資本支出約10.5億元，主要用於NIL設備、菲廠無塵室擴建及光學元件等需求，與去年資本支出11億元相當。

亞光日前董事會決議去年度擬配發每股4.6元現金股利，配發率69%。該公司去年營收264億元，稅後純益18.43億元，年增14%，每股純益6.6元，營收、獲利均為11年來最佳。

CPO DDR4 人形機器人

相關新聞

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和碩昨（11）日公布2025年財報，受匯率劇烈波動及消費性電子業務下滑影響，導致和碩去年稅後純益降至144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（11）日召開法說會，公布去年每股純益衝上49.17元，大賺近五個股本，創掛牌以來新高，反映AI水冷需求爆發，董事長沈慶行指出，今年水冷板產能將擴產四倍，訂單能見度高，有信心營運優於去年，持續挑戰新高。

健策2025年EPS 36.75元 擬配息22元

散熱大廠健策（3653）昨（11）日公告去年歸屬於母公司淨利52.77億元，年增53.9%，每股純益36.75元，創公司掛牌以來新高。

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

嘉澤（3533）昨（11）日公布去年稅後純益78.65億元，年減15.2%，每股純益70.17元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發35元現金股利。

台光電2025年EPS 41.67元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（11）日公布2025年財報，2025年稅後淨利146.5億元，年成長53%。每股稅後純益41.67元，皆為歷史新高。

偉詮電2025年EPS 3.02元 發2元現金

IC設計廠偉詮電（2436）昨（11）日公布去年財報，獲利年增近一倍，每股純益3.02元，為近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。

