嘉澤財報／2025年 EPS 為70.17元 今年恢復成長

嘉澤（3533）11日公布2025年稅後純益78.65億元，年減15.2%，2025年每股稅後純益（EPS）為70.17元，2024年EPS為82.77元，該公司董事會決議擬配發35元現金股利，並將在明天舉行法說會，說明2026年展望。

嘉澤2025年第4季稅後純益25.22億元，季增8.8%，年減13.2%，2025年第4季EPS為22.53元，2025年第3季EPS為20.71元，2024年第4季EPS為25.95元。

嘉澤2025年第3季產品營收比重，伺服器40.3%（包括CPU插槽、DDR與PCIE）、筆電11.03%（包括SODDR、M.2、I/O、PD Cable）、桌機24.64%（包括所有連接器）、策略客戶9.83%、汽車8.09%、工業醫療2.44%、嘉基3.63%（包括高階擴充基座連接線、AOC與AEC）。

展望2026年，法人表示，預期嘉澤將增長10%，而且今年下半年業績貢獻度才會比較明顯，今年毛利率目標51%，略低於去年，主要是快接頭（QD）與連接線等產品毛利較低，使得毛利率小幅下滑。

推動嘉澤2026年業績增長，主要還是來自AI伺服器對高速傳輸的需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如去年是PCIe 5，今年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，今年下半年進入DDR6。另外，策略客戶今年業績可望有中到高個位數增長。

針對高速連接器與連接線的展望？嘉澤之前說，包括SOCAMM、QD與其他，預期要到今年第2季量產，去年QD相關產品（包括UQD與NVQD）小量出貨1萬顆，今年第2季才會開始有業績貢獻。

至於輝達相關產品占比，去年約2%，今年預估為5%到8%，包括GPU卡，以及PCIe 16x Slot等，主要是應用在企業端的AI伺服器。

嘉澤去年資本支出約30億元，今年資本支出在25到30億元，主要是越南廠持續擴產，今年規劃越南廠宿舍與設備的支出，越南目前產能占比約7%，預期今年可以到15%。