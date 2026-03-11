快訊

嘉澤財報／2025年 EPS 為70.17元 今年恢復成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

嘉澤（3533）11日公布2025年稅後純益78.65億元，年減15.2%，2025年每股稅後純益（EPS）為70.17元，2024年EPS為82.77元，該公司董事會決議擬配發35元現金股利，並將在明天舉行法說會，說明2026年展望。

嘉澤2025年第4季稅後純益25.22億元，季增8.8%，年減13.2%，2025年第4季EPS為22.53元，2025年第3季EPS為20.71元，2024年第4季EPS為25.95元。

嘉澤2025年第3季產品營收比重，伺服器40.3%（包括CPU插槽、DDR與PCIE）、筆電11.03%（包括SODDR、M.2、I/O、PD Cable）、桌機24.64%（包括所有連接器）、策略客戶9.83%、汽車8.09%、工業醫療2.44%、嘉基3.63%（包括高階擴充基座連接線、AOC與AEC）。

展望2026年，法人表示，預期嘉澤將增長10%，而且今年下半年業績貢獻度才會比較明顯，今年毛利率目標51%，略低於去年，主要是快接頭（QD）與連接線等產品毛利較低，使得毛利率小幅下滑。

推動嘉澤2026年業績增長，主要還是來自AI伺服器對高速傳輸的需求，筆電與桌機等產品都已經成熟，例如去年是PCIe 5，今年進入到PCIe 6，DDR也都提升到DDR5，今年下半年進入DDR6。另外，策略客戶今年業績可望有中到高個位數增長。

針對高速連接器與連接線的展望？嘉澤之前說，包括SOCAMM、QD與其他，預期要到今年第2季量產，去年QD相關產品（包括UQD與NVQD）小量出貨1萬顆，今年第2季才會開始有業績貢獻。

至於輝達相關產品占比，去年約2%，今年預估為5%到8%，包括GPU卡，以及PCIe 16x Slot等，主要是應用在企業端的AI伺服器。

嘉澤去年資本支出約30億元，今年資本支出在25到30億元，主要是越南廠持續擴產，今年規劃越南廠宿舍與設備的支出，越南目前產能占比約7%，預期今年可以到15%。

法說會 伺服器 業績 嘉澤

華邦電董事會決議配發每股現金股利0.5元 預計5月4日發放

記憶體業者華邦電（2344）11日公告股利配發基準日，董事會決議配發每股現金股利0.5元，合計發放現金股利約22.5億元，除息交易日訂於3月27日，除息基準日為4月4日，現金股利預計5月4日發放。

偉詮電財報／去年EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

大摩看好GB200/300 NVL72機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

和碩財報／2025年EPS達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

