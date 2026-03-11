宏致財報／2025年EPS 4.35元、優於2024年 今年AI占比要達40%

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

宏致（3605）11日公布2025年稅後純益6.61億元，年增92.1%，2025年每股稅後純益（EPS）為4.35元，2024年EPS為2.51元，今年業績將明顯成長，AI占比將達到40%，獲利挑戰新高。

宏致2025年第4季稅後純益1.34億元，年減7%，季減40%，2025年第4季EPS為0.84元，2025年第3季EPS為1.47元，2024年第4季EPS為1.03元。

宏致2025年第4季營業利益為1.37億元，年增19%，但2025年第4季的淨利下滑，主要是受到業外的影響。宏致2025年全年的營業利益為5.96億元，年增114%，顯示本業獲利大幅提升。

至於2025年毛利率達26%，優於2024年的23.8%。

宏致董事長袁万丁之前表示，在AI業務高速成長帶動下，今年業績將明顯增長，其中AI相關產品占營收比重，可望由去年的10%，拉升至40%水準，成為推動營運成長的核心動能。宏致認為，該公司AI產品出貨動能可望年增3位數百分比。

在客戶方面，宏致今年營運重心鎖定在雲端服務供應商（CSP），其中，亞馬遜AWS仍為最大出貨對象，Meta也納入今年的重要客戶名單。袁万丁說，優先集中資源，順利交付主要客戶的訂單，在既有專案保持出貨暢旺的過程中，進一步推動其他業務。

在產品方面，宏致指出，今年AI相關產品出貨為主動式光纖電纜（AOC）與主動式電纜（AEC），兩項產品已完成送樣，按部就班獲得客戶認證，並進入出貨階段。針對出貨節奏，宏致預計，下游廠商將從6月起開始拉貨，效益可望自第2季起逐步顯現，並於下半年業績進一步放大。

業績

相關新聞

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

偉詮電財報／去年EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

大摩看好GB200/300 NVL72機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

和碩財報／2025年EPS達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

群創百萬張巨量鎖漲停30.3元！三大利多加持 還有逾13萬張買單在線等

群創（3481）11日盤中噴出逾109萬張巨量奪下台股人氣王，股價直奔30.3元漲停鎖死！除了超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，在「以光代銅」轉型潮下，從面板大廠搖身一變成為AI光通訊一員。

