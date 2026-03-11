宏致財報／2025年EPS 4.35元、優於2024年 今年AI占比要達40%

宏致（3605）11日公布2025年稅後純益6.61億元，年增92.1%，2025年每股稅後純益（EPS）為4.35元，2024年EPS為2.51元，今年業績將明顯成長，AI占比將達到40%，獲利挑戰新高。

宏致2025年第4季稅後純益1.34億元，年減7%，季減40%，2025年第4季EPS為0.84元，2025年第3季EPS為1.47元，2024年第4季EPS為1.03元。

宏致2025年第4季營業利益為1.37億元，年增19%，但2025年第4季的淨利下滑，主要是受到業外的影響。宏致2025年全年的營業利益為5.96億元，年增114%，顯示本業獲利大幅提升。

至於2025年毛利率達26%，優於2024年的23.8%。

宏致董事長袁万丁之前表示，在AI業務高速成長帶動下，今年業績將明顯增長，其中AI相關產品占營收比重，可望由去年的10%，拉升至40%水準，成為推動營運成長的核心動能。宏致認為，該公司AI產品出貨動能可望年增3位數百分比。

在客戶方面，宏致今年營運重心鎖定在雲端服務供應商（CSP），其中，亞馬遜AWS仍為最大出貨對象，Meta也納入今年的重要客戶名單。袁万丁說，優先集中資源，順利交付主要客戶的訂單，在既有專案保持出貨暢旺的過程中，進一步推動其他業務。

在產品方面，宏致指出，今年AI相關產品出貨為主動式光纖電纜（AOC）與主動式電纜（AEC），兩項產品已完成送樣，按部就班獲得客戶認證，並進入出貨階段。針對出貨節奏，宏致預計，下游廠商將從6月起開始拉貨，效益可望自第2季起逐步顯現，並於下半年業績進一步放大。