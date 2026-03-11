長廣財報／2025年全年度EPS 3.11元 每股配發2.15元現金股利

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長廣（7795）11日公布2025年全年度財報，稅後純益2.19億元，年減約26.5%，每股純益（EPS）3.11元。長廣董事會也通過股利分派案，盈餘分配之現金股利每股2.15元。股息配發率約69.1%；依11日收盤價407元概算，現金殖利率約0.53%。

長廣日前於業績發表會上表示，去年前三季因總體經濟變化等因素，ABF機台設備出貨隨景氣變動，但其中三段式真空壓膜機出貨穩定成長，在高階ABF需求帶動下，毛利率仍維持約44%-45%。此外，因高階產品組裝出貨時程，目前在手訂單將於今年逐漸認列營收、獲利。截至去年10月止，長廣旗下高階產品、三段式真空壓模設備，占整體銷售比重已近六成。

長廣營收包含設備銷售及承載膜銷售，其中設備銷售占九成；旗下日本子公司Nikko-Materials株式會社之設備銷售，是目前公司主要營收來源。

長廣穩居三段式真空壓模機市占龍頭。總經理岩田和敏表示，該公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。

展望今年，長廣表示，隨著人工智慧（AI）伺服器出貨量大幅增加，所需ABF面積亦隨之提升，使ABF需求隨之大增，預計今年ABF市場重返供不應求。法人表示，長廣因應AI伺服器需求之三段式90噸真空壓膜機，已陸續獲一線載板、CCL廠與PCB日廠訂單，預計今年年一線載板廠亦將進一步陸續下單。

此外，長廣積極布局下一代先進封裝設備，包含玻璃基板與面板級封裝，及晶圓級真空壓膜技術。法人表示，長廣玻璃基板與面板級封裝預計2027年發酵；晶圓級真空壓膜技術部分，已投入系統級晶圓真空壓膜設備開發，目前正積極與同業合作，期待今、明年有望問世。

現金股利

