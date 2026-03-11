榮惠-KY 2025年EPS 5.68元 每股配發現金5元創歷史次高

PCB廠榮惠-KY(6924)今(11)日召開董事會，通過2025年財務報表與盈餘分派案，全年累積營收16.94億元、稅後淨利1.18億元、每股盈餘5.68元，毛利率、營益率、淨利率等營運三率則分別為22%、9%、7%，並發放現金股利每股5元。

根據榮惠-KY董事會通過2025年財務報表內容，全年累積營收16.94億元，較2024年同期營收17.63億元下滑3.92%；全年累積稅後淨利1.18億元，較2024年稅後淨利1.43億元下滑16.91%，每股盈餘為5.68元。

此外，榮惠-KY董事會也決議2025年發放現金股利每股5元，股利配發率達88%；若以3月11日收盤價62.6元計算，現金殖利率達7.99%。

榮惠-KY董事長劉世璘表示，維持高現金股利政策，是將營運模式定位為「輕資產(CAPEX-light)」的榮惠-KY對股東最重要承諾，因此，現金股利配發率從2024年的75%提高到2025年的88%，就是希望能夠持續將獲利成果與股東共享。

劉世璘表示，榮惠-KY近期營運成長動能已開始回溫，以2025年第四季為例，隨著AI伺服器訂單動能逐步轉強，營收達4.27億元，雖然整體營收變動幅度不大，但受惠於AI相關產品毛利率較高，帶動獲利能力明顯提升，每股盈餘達2.44元，佔全年每股盈餘5.68元的43%，淨利率達12%，亦為歷年來次高水準。

劉世璘指出，2025年第4季營運回溫表現，將會延續至2026年第1季，這從已公佈的1與2月營收數據可以看出，也會直接反應在獲利上。