鴻名去年每股純益0.33元 大方配息0.6 元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
連接器廠鴻名去年每股純益0.33元，配息0.6元 。圖／本報資料照片
連接器廠鴻名去年每股純益0.33元，配息0.6元 。圖／本報資料照片

專業線材連接器製造大廠鴻名(3021)，於今日(3/11)下午召開董事會，會中通 過 2025 年財報，合併營收為新台幣 33.36 億元，較前㇐年微幅減少 3.87%，稅後純益為 2758 萬元，每股盈餘 0.33 元，同時決議配發現金股息每股 0.6 元，以經營成果回報長期支持的股東。

鴻名表示，去年因全球經濟環境與電子產業景氣出現調整，終端市場需求趨於審 慎保守，車用與商用產品市場的整體產業動能較前㇐年度放緩，加上國際市場環境 仍存在不確定性，使整體市場氛圍偏向審慎，使公司年度營運表現受到些微影響。 面對產業與環境的變化，鴻名持續透過產品結構優化、製程效率提升與成本管理等 措施，強化營運體質，專注提供可靠的產品與服務，維持穩健經營基礎。

展望新年度，隨著供應鏈庫存逐步恢復正常，市場需求已回溫。鴻名對未來發展維持審慎樂觀態度，持續掌握市場趨勢，推動產品升級與市場拓展，並 積極拓展新應用領域。隨著AI 技術逐步在各行各業落地，相關應用帶動資通設備 需求成長，包括伺服器、儲存設備、網路基礎建設及企業 IT 解決方案等領域，公司已提前強化相關產品與服務能力，掌握 AI 與產業升級帶來的新機會，以滿足 客戶在 AI 運算與資料處理上的成長需求，為營運注入成長動能。

鴻名企業以線材連接器、系統整合兩大事業群，面對不同的產業特性與市場競 爭，在穩健經營基礎上持續提升產品價值與服務品質，並透過靈活的營運策略與長 期產業布局，為客戶與合作夥伴創造更具永續性的發展成果。

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

偉詮電財報／去年EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻

安控廠奇偶（3356）11日公布去年財報，2025年稅後淨利歸屬於母公司業主4.96億元，淨利率49%，年減20.6%，每股純益（EPS）6.21元。去年度盈餘分配案另於4月提董事會通過。

大摩看好GB200/300 NVL72機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

和碩財報／2025年EPS達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

