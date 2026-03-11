鴻名去年每股純益0.33元 大方配息0.6 元

專業線材連接器製造大廠鴻名(3021)，於今日(3/11)下午召開董事會，會中通 過 2025 年財報，合併營收為新台幣 33.36 億元，較前㇐年微幅減少 3.87%，稅後純益為 2758 萬元，每股盈餘 0.33 元，同時決議配發現金股息每股 0.6 元，以經營成果回報長期支持的股東。

鴻名表示，去年因全球經濟環境與電子產業景氣出現調整，終端市場需求趨於審 慎保守，車用與商用產品市場的整體產業動能較前㇐年度放緩，加上國際市場環境 仍存在不確定性，使整體市場氛圍偏向審慎，使公司年度營運表現受到些微影響。 面對產業與環境的變化，鴻名持續透過產品結構優化、製程效率提升與成本管理等 措施，強化營運體質，專注提供可靠的產品與服務，維持穩健經營基礎。

展望新年度，隨著供應鏈庫存逐步恢復正常，市場需求已回溫。鴻名對未來發展維持審慎樂觀態度，持續掌握市場趨勢，推動產品升級與市場拓展，並 積極拓展新應用領域。隨著AI 技術逐步在各行各業落地，相關應用帶動資通設備 需求成長，包括伺服器、儲存設備、網路基礎建設及企業 IT 解決方案等領域，公司已提前強化相關產品與服務能力，掌握 AI 與產業升級帶來的新機會，以滿足 客戶在 AI 運算與資料處理上的成長需求，為營運注入成長動能。

鴻名企業以線材連接器、系統整合兩大事業群，面對不同的產業特性與市場競 爭，在穩健經營基礎上持續提升產品價值與服務品質，並透過靈活的營運策略與長 期產業布局，為客戶與合作夥伴創造更具永續性的發展成果。