廣宇財報／2025年每股賺1.56元 雙引擎驅動2026年雙位數成長

廣宇（2328）11日公布2025年財報，2025年第4季營收為49.5億元，毛利率12.5%，營業利益率4.1%，淨利達1.77億元，每股盈餘（EPS）為0.34元。2025年營收217.7億元，毛利率12.2%，營業利益率5.2%，稅後淨利8.08億元，每股盈餘（EPS）為1.56元。

廣宇積極推動開源與節流雙管齊下，同步優化產線效率與產品組合，並選定AFM（無軛軸向磁通電機）作為核心資產，以及取得北馬來西亞產能切入AI伺服器市場，為未來的營運開創嶄新格局。展望2026年，廣宇預期在AI伺服器出貨放量與AFM技術落地實現營收的「雙引擎」帶動下，將開啟高成長周期，全年營收目標較去年呈現雙位數成長。

在AI伺服器的策略意義上，廣宇將延伸既有的高速高頻連接設計能力，並憑藉鴻海集團（2317）唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，藉此提供中國大陸境外之產能替代方案，成為爭取歐美客戶訂單的核心優勢。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

針對AFM產品的落地布局，廣宇開始布建產能與建置產品設計及生產人力。廣宇目前著眼於中國大陸廣大的工業應用場域，以輕資產模式建構AFM產品組裝產線，藉此縮短獲利曲線。產品應用將由工業應用起手，預估2026年下半年便能有營收貢獻，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升公司整體的獲利率。

廣宇科技指出，未來將持續以「3S（延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale）」策略推動企業轉型，透過半世紀累積的精密製造與機電系統整合能力，跨足高階市場並轉向高成長與高獲利領域。

公司已訂下明確的長期策略目標，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年於全球機器人市占率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。