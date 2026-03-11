快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

益登去年EPS 2.01元 擬配息1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
益登董事長曾禹旖。圖／聯合報系資料照片。
益登董事長曾禹旖。圖／聯合報系資料照片。

益登科技(T3048)今日公佈2025年全年營運結果。益登科技2025年全年合併營收達新台幣1155.73億元，年增約2.05%。全年稅後純益達新台幣5.41億元，每股純益（EPS）為2.01元。經董事會討論盈餘分派，決議每股擬配發現金股利新台幣1元。股東常會預計於2026年6月11日周四召開，採取實體股東會並以視訊輔助方式舉行。

展望今年，人工智慧（AI）可望持續驅動多元應用的蓬勃發展，除了資料中心、智慧物聯網、節能科技等市場發展可期，機器人等新興領域也備受矚目，展現機會與挑戰並存的態勢。公司將積極掌握產業轉型與技術革新所帶來的成長契機，與產業上下游密切溝通，致力於供應鏈管理最佳化，進一步提升整體營運績效。

股東會 機器人 配息

